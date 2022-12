Seguidores de partido oficialista de Bolivia piden que Evo Morales sea candidato

Santa Cruz (Bolivia)/Sputnik

Los seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia, partido que llevó a la Presidencia a Luis Arce en 2020, pidieron en un acto público que el expresidente Evo Morales (2006-2019) sea candidato presidencial en 2025, según afirmó el lunes el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

“No es porque yo lo diga, ayer el clamor de la gente fue eso: Evo de nuevo, Hay esa consigna. Hay poleras y banderas (con la leyenda): Evo 2025-2030. Evo dijo no me quemen todavía, pero la gente dice eso”, admitió, en una conferencia de prensa.

El MAS celebró el domingo, en un acto masivo en el departamento de Cochabamba (centro), el aniversario de su primera victoria electoral el 18 diciembre de 2005, cuando Morales fue electo presidente con el 54 por ciento de la votación.

Durante ese evento, en el que participó Morales y no el actual presidente boliviano Arce ni el vicepresidente David Choquehuanca, los asistentes gritaron la consigna.

El dirigente del MAS confirmó que existe una división al interior del partido político, lo que quedó en evidencia con la suspensión de los aportes económicos de funcionarios del Gobierno a las cuentas bancarias del MAS.

También indicó que algunos ministros de Gobierno prohibieron a los empleados públicos asistir a la concentración del MAS, bajo amenazas de despidos.

El MAS es el partido político con mayor número de militantes en Bolivia y que actualmente también goza de la mayor cantidad de autoridades como alcaldes y concejales electos.