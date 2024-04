Arce: EEUU está cometiendo una injusticia con Palestina

Sputnik

La propuesta de Bolivia de hacer de Palestina miembro del ALBA busca suavizar “la injusticia” que EEUU está cometiendo al vetar su ingreso en la ONU, explica el presidente Luis Arce, en una entrevista con Sputnik. El mandatario trató también el tema de las recientes tensiones con Argentina y la irrupción en la Embajada de México en Ecuador.

— Sobre su apreciación acerca de esta propuesta de Bolivia de convertir a Palestina en Estado miembro en pleno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), ¿cuál ha sido el objetivo de dicha propuesta y qué mensaje le da Bolivia haciendo esta propuesta ante el ALBA al mundo entero?

Arce: Bueno, primero quiero agradecer por la entrevista con todos ustedes. Bolivia entiende que se ha cometido una injusticia con Palestina en Nueva York, cuando el Consejo de Seguridad trataba el ingreso de Palestina como un país miembro de las Naciones Unidas. Y el veto que aplica EEUU le impide que este país pueda tener, como todos los países del planeta, su propia participación en este organismo internacional.

Nosotros no estamos de acuerdo con el genocidio que se está cometiendo con el pueblo palestino y todo lo que el mundo ha podido observar con los bombardeos, donde son niños, son ancianos los que están siendo víctimas de todo lo que [hacen] el bombardeo y las agresiones de Israel. No podemos, como humanos, estar al margen de ello. Y si Naciones Unidas no quiere reconocerlo por un veto, yo he planteado que aquí en el ALBA-TCP, que es un grupo de países que piensa diferente, que sabe respetar la soberanía de los países, que sabe respetar la autodeterminación de los pueblos, que lo tengamos en nuestro seno de manera, aunque sea nominal, pero que sientan los hermanos palestinos de que habemos países que los reconocemos y que por supuesto quisiéramos tener todo tipo de relaciones económicas e internacionales con este país.

Por lo tanto, es así la motivación, dar un mensaje al mundo que habemos países que sí estamos dispuestos a entablar relaciones y considerar a Palestina como uno más, como tantos países con los que nuestros países de la región especialmente tienen relaciones.

— Sobre la irrupción que sufrió la Embajada de México en Ecuador, ¿tenía justificación las acciones de Ecuador? Realmente, ¿qué significa dicho incidente para la región? ¿Cuál es su valoración?

Arce: Bueno, este puede convertirse en un nefasto precedente. Nunca en la historia de nuestra región, ni siquiera en las épocas de las dictaduras militares que hemos sufrido en los años sesenta, setenta e inclusive ochenta, en varios países de la región, dictaduras que estoy hablando como de Pinochet, la dictadura de Videla, la dictadura de Banzer en Bolivia, nunca habíamos tenido este tipo de agresiones y de violaciones a tratados internacionales.

Como nunca, el Gobierno ecuatoriano invade una embajada y sienta un nefasto precedente, porque ha violado y ha puesto en riesgo el derecho al asilo que está reconocido en la normativa internacional. Por lo tanto, esto sí es extremadamente delicado, que está poniendo en tela de juicio si nuestros organismos internacionales van a o no van a hacer respetar lo que aprobamos en los consejos, diferentes consejos de Naciones Unidas que se han dado.

Si no se genera una sanción ejemplificadora y si no se retorna el derecho al asilo a quien en su momento allá estuvo gozando de este beneficio, realmente ya este tema del asilo va a ser variable, vulnerable, para cualquiera que quiera un asilo en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, esto es lo delicado de este tema.

Nosotros hemos sido beneficiados de ese asilo, por eso lo conocemos perfectamente y sabemos también y valoramos cómo el Gobierno mexicano es un Gobierno ejemplar en materia de asilos. León Trotski estaba exiliado allá en México, cuando ningún país quería recibirlo, México le abrió las puertas, lo que demuestra la calidad de país que es México en entender y respetar los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, aquí nosotros siempre vamos a hablar de este tema y en total desacuerdo con lo que ha ocurrido, por supuesto, y estamos de acuerdo con el pueblo mexicano que ha protestado sobre este tema.

Sabemos que no es un tema del pueblo ecuatoriano, es un tema del Gobierno ecuatoriano que es muy diferente, pero se ha dado y las Naciones Unidas, a través de esos mecanismos, tienen que tomar acciones al respecto. Y lo hemos dicho en varios foros que se ha dado a través de la CELAC, que Bolivia va a apoyar las acciones que vaya a hacer México con tal de que se restablezca el derecho al asilo del beneficiario. Y por supuesto, se dan sanciones ejemplificadoras a quienes cometen estas faltas a los estatutos y a las normativas internacionales.

— Recientemente, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, declaró que ellos han reforzado la frontera con Bolivia porque consideran que es peligrosa para la región, porque han identificado combatientes iraníes en dicha frontera. Entonces, en ese sentido, ese deseo del Gobierno de Argentina de convertirse en socio global de la OTAN, ¿cómo afecta a la región? ¿Cómo usted evalúa ese deseo?

Arce: Está poniendo en riesgo la paz de la región porque sabemos a qué viene la OTAN en los diferentes países. Miren lo que está ocurriendo en la guerra entre Ucrania y Rusia. La OTAN juega un papel fundamental para explicar lo que está pasando en esa parte del planeta.

Nosotros rechazamos totalmente las declaraciones de la ministra argentina porque carecen de fundamento, no tienen ninguna prueba y [ella] solamente ha tratado de distraer la atención de la crisis que vive la Argentina. Tienen 53% de inflación en tres meses. No saben cómo ocultar esa semejante inflación.

Es evidente que no existen resultados por parte de las políticas aplicadas por el Gobierno argentino en su país. Lo cierto es que para el caso Boliviano no tenemos absolutamente nada, es una acusación absolutamente falsa. Y ese tipo de acusación ha recibido una respuesta por parte de nuestra Cancillería, no, como un comunicado, porque es el nivel que hay que responder ante semejante bajeza e irresponsabilidad en hacer declaraciones sobre nuestro país.

— Siguiendo la pregunta anterior, la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, también prácticamente ha dicho que necesita que su país ejerza una tutela sobre el litio, sobre el triángulo de litio en América Latina, en el cual Bolivia tiene un papel prioritario. ¿Cómo podría comentarlo?

Arce: Por supuesto que desde hace mucho tiempo EEUU ha puesto los ojos en lo que estábamos construyendo, que se llamaba el Triángulo del Litio, entre Argentina, Chile y Bolivia, donde queríamos conformar una especie de OPEP para poder regular el precio del litio en su momento. Era un trabajo que se hacía con tres Gobiernos, pero bueno, ahora la situación ha cambiado.

Pero sin duda, Bolivia sigue siendo la primera reserva mundial de litio; eso no ha cambiado. Y en ese sentido sabemos que hay muchos intereses sobre nuestro país, sobre nuestro litio. Ya lo hemos experimentado en el pasado, hay muchos intereses, por eso nos hemos abierto para que vengan varios países en una suerte de competencia para venir sanamente a invertir en la extracción directa de litio, un método para acelerar la explotación e industrialización del litio boliviano.

Eso felizmente se ha consolidado, hay dos empresas chinas que están trabajando adecuadamente y está en camino también la empresa rusa que tiene que cumplir algunos requisitos más para poder hacerse beneficioso del contrato que le va a permitir poder trabajar en el salar de Uyuni, que es una potencia en litio, para poder explotar y producir carbonato de litio y sus derivados.

Por lo tanto, para nosotros el tema del litio siempre nos ha inquietado cuando hay países que creen que las reservas de un país son las reservas de ellos. Ya en su momento, la señora del Comando Sur manifestó que hay tres cosas que le interesan: las tierras raras, el agua dulce y el litio. Esos tres recursos naturales son los que tenemos en Bolivia, así que estamos muy atentos para poder responder porque nos toca defender nuestra soberanía y nuestros recursos naturales en Bolivia.