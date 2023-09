Secretario General de ONU destaca avance hacia mundo multipolar

TeleSUR

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó lo que llamó el avance hacia un mundo multipolar, durante el 78° Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrado este martes en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“El mundo ha cambiado nuestras instituciones no lo han hecho. No podemos abordar eficazmente los problemas tal como son si las instituciones no reflejan el mundo tal como es”, aseguró.

Guterrez afirmó que las divisiones entre las potencias militares y económicas, el norte y el sur, el oriente y el occidente se están acrecentando.

Asimismo, indicó que la multipolaridad por sí sola no puede garantizar la paz, ya que para ello se necesitan organismos multilaterales fuertes y sólidos. En ese sentido, señaló la necesidad de “reformar en Consejo de Seguridad de acuerdo al mundo de hoy”.

“Nos enfrentamos a una serie de amenazas existenciales desde la crisis climática hasta tecnologías disruptivas y lo hacemos en un momento de transición caótica”, aseveró.

El alto funcionario declaró que contamos con todas las herramientas para resolver nuestros desafíos compartidos, pero que se necesita es determinación por parte de los gobernantes.

También instó a no cejar en el trabajo por la paz, en un momento en el que se agravan las tensiones de una forma sin precedentes. Por otro lado, llamó a los Estados a renovar su compromiso con un mundo libre de armas nucleares.

En tanto, se refirió a la “amenaza más inmediata”: el sobrecalentamiento del planeta, por ello instó a tomar medidas drásticas como “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar la justicia climática con aquellos que menos contribuyen a generar la crisis, pero que pagan el precio más alto”.

Además, exhortó a eliminar gradualmente el carbón y pasar hacia una energía renovable asequible para todos.

El alto diplomático también se refiero a los peligros que puede entrañar la Inteligencia Artificial y la necesidad de tomar medidas al respecto; a aumentar los esfuerzos por preservar los derechos de las mujeres; y a las transformaciones profundas que deben realizarse en la arquitectura financiera internacional.