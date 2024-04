FMLN no respaldará un aumento de impuestos municipales

Gabriela Sandoval

Los concejales electos del FMLN aseguraron que no respaldarán el aumento o creación de nuevos impuestos y tasas municipales en los 11 municipios en los cuales obtuvieron representación.

Además, afirmaron que defenderán los puestos de trabajo de los actuales empleados en las alcaldías. “Nosotros nos comprometemos a defender la estabilidad laboral y a denunciar a todo aquel que vaya en contra de la ciudadanía”, dijo el concejal de San Salvador Este, Cayetano Cruz.

Por su parte, la concejala de la Alcaldía de San Salvador Centro, Liliana Andrade, aseguró que no se prestarán para ningún tipo de despidos arbitrarios dentro de las municipalidades. Además, continuarán trabajando en los municipios donde no tienen representación. “Ya nos hemos estado reuniendo con algunos sindicatos y nos denuncian que están obligando a renunciar de forma voluntaria, porque si no aceptan el dinero que se les ofrece y no renuncian, no tendrán nada. La mayoría de los sindicatos piensan que los están desarticulando”, aseguró.

Cruz también enfatizó que no votarán a favor de medidas que afecten el bolsillo de los salvadoreños y se opondrán a los despidos injustificados. “Nosotros no vamos a apoyar con votos el aumento de impuestos en las tasas municipales”, afirmó.

Por otro lado, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aseguró que denunciaran cualquier consejo municipal donde no permita que sus concejales participen de forma activa.

Según el partido FMLN, los nuevos concejales, que asumirán el 1 de mayo, trabajarán bajo principios de fiscalización activa, acompañamiento a las demandas comunitarias y transparencia en el ejercicio público.