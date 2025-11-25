SEBIEL rompe esquemas de la música con «Me da igual», tema creado con IA

Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

El artista Mexicano Sebiel, radicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos Compositor y letrista independiente está redefiniendo el futuro de la producción musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, «Me da igual».

Este tema no es solo un estreno musical; marca un hito al ser una de las primeras canciones de su tipo en el panorama urbano de México que ha sido generada, de principio a fin, utilizando exclusivamente Inteligencia Artificial (IA).

«Me Da Igual» es una pieza que fusiona la lírica y el ritmo característicos del género urbano, pero con una capa tecnológica que le otorga un sonido futurista y experimental.

Sebiel, conocido por su visión vanguardista, ha empleado sofisticados modelos de IA para componer la melodía, estructurar la armonía y generar elementos vocales. El sencillo «Me Da Igual» de Sebiel ya está disponible para su streaming y descarga en todas las plataformas digitales.

Las redes sociales oficiciales son: Facebook: SebielMusic. Instagram: @SebielMusic. Tiktok: @sebielmusic

