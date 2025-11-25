Página de inicio » Espectáculos » SEBIEL rompe esquemas de la música con «Me da igual», tema creado con IA

SEBIEL rompe esquemas de la música con «Me da igual», tema creado con IA

Redacción Nacionales 25 noviembre, 2025 Espectáculos, Portada Comentarios desactivados en SEBIEL rompe esquemas de la música con «Me da igual», tema creado con IA 149 Vistas

Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

El artista Mexicano Sebiel, radicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos Compositor y letrista independiente está redefiniendo el futuro de la producción musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, «Me da igual».

Este tema no es solo un estreno musical; marca un hito al ser una de las primeras canciones de su tipo en el panorama urbano de México que ha sido generada, de principio a fin, utilizando exclusivamente Inteligencia Artificial (IA).

«Me Da Igual» es una pieza que fusiona la lírica y el ritmo característicos del género urbano, pero con una capa tecnológica que le otorga un sonido futurista y experimental.

Sebiel, conocido por su visión vanguardista, ha empleado sofisticados modelos de IA para componer la melodía, estructurar la armonía y generar elementos vocales. El sencillo «Me Da Igual» de Sebiel ya está disponible para su streaming y descarga en todas las plataformas digitales.

Las redes sociales oficiciales son: Facebook: SebielMusic. Instagram: @SebielMusic. Tiktok: @sebielmusic

