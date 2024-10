“Se ha logrado destruir la hipótesis de la FGR”: defensa de los líderes ambientalistas de ADES

Redacción Nacionales

Este jueves se desarrolló el tercer día de la vista pública contra los líderes ambientalistas de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) y Santa Marta, en el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque de Cabañas. Los abogados defensores sostuvieron que lograron destruir las hipótesis del ministerio público fiscal.

La Fiscalía General de la República acusa a los líderes ambientalistas de supuestamente asesinar a una mujer en agosto de 1989, durante el conflicto armado, en Santa Marta, Cabañas.

La mañana de este jueves, el Ministerio Público Fiscal presentó dos testigos que según la FGR, “ayudarán a certificar la forma y circunstancias en las que ocurrieron los hechos”. Sin embargo, el movimiento social dijo todo lo contrario, pues señalan que los imputados son inocentes y el caso tiene como fin amedrentar e infundir temor respecto a la lucha antiminera.

Los imputados en este proceso son: Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda, Arturo Serrano Ascencio y Fidel Dolores Recinos Alas. La Fiscalía pide la condena máxima para los ambientalistas por los supuestos delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.

Sin embargo, las organizaciones que acompañan a los líderes ambientalistas sostienen qué todo se trata porque ellos fueron los promotores para que se prohibiera la explotación de la minería metálica en El Salvador.

Los abogados defensores de los líderes dijeron, al salir de la audiencia, que se terminó de recibir toda la toda prueba por las partes, tanto del Ministerio Público fiscal como de la defensa. Se presentaron testigos y documentos. Para el lunes 14 de octubre se han citado a las partes para realizar los alegatos finales y las conclusiones para que, tentativamente, el martes 15 se emita la sentencia.

Pedro Cruz, equipo de defensa de los ambientalistas, sostuvo que “que a criterio del equipo de defensa se ha logrado destruir la hipótesis y los postulados que ha planteado la fiscalía y nos encontramos muy optimistas de que con el alegato final y las conclusiones podamos demostrar con toda certeza y contundencia al tribunal que las personas acusadas de este delito son inocentes por completo y que deben ser absueltas”.

A juicio del abogado, “se ha logrado desmontar una por una las alegaciones de la fiscalía que hizo en la introducción de la Vista Pública y no han logrado comprobar ningún delito ni la participación de las personas que están acusadas. No hay caso para la fiscalía, difícilmente pueden obtener una sentencia condenatoria”.

La defensa reiteró que han demostrado que no hay delito que perseguir y que las personas que están siendo procesadas no tienen nada que ver con ningún hecho criminal. Para que una persona pueda declararse culpable deben existir dos extremos procesales: La existencia del delito y la participación delincuencial.

“Nuestro criterio como equipo de trabajo es que no se ha demostrado ninguno de esos dos extremos procesales, que la Fiscalía no ha cumplido con ese cometido que prometió al principio. En ese sentido porque esperamos un fallo de carácter absolutorio”, concluyó Carolina Herrador defensa de los ambientalistas.

