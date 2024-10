“Es una decisión difícil”: Rafa Nadal se retirará después de la Copa Davis

Rebeca Henríquez

Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional. Esta es la noticia que se dio a conocer la mañana de este jueves y que ha conmocionado al mundo, y es que luego de 20 años de construir una de las carreras más legendarias del deporte, el español decidió colgar la raqueta tras alegar que se le dificulta jugar sin “límites”.

“Hola a todos estoy aquí para comunicarles que me retiro del tenis profesional”, así inicia el video difundido en las redes sociales del español, y continúa diciendo que los últimos años han sido difíciles y que se le ha dificultado jugar sin límites.

“Es una decisión que, evidentemente, es difícil, que me ha llevado un tiempo tomarla. Pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto final a lo que ha sido una carrera larga y más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar”, aseguró.

Esta decisión se dio luego que el español jugó por última vez en los Juegos Olímpicos de París 2024, ante las continuas lesiones que han sido protagonistas de su carrera en las últimas temporadas.

El deportista aseguró que disputará su último torneo con España en la fase final de la Copa Davis en noviembre, y luego de ello dejará el tenis profesional.

“Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representar a mi país. Creo que he cerrado el círculo desde que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de la Copa Davis en Sevilla en 2004. Me siento súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir”, dijo Nadal.

“Hablar de mi equipo me resulta un poco más difícil porque, al fin y al cabo, mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. No son compañeros de trabajo, son amigos. Han estado a mi lado en todos los momentos en los que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos”, dijo emocionado el tenista. Nadal guarda en su vitrina 92 títulos, 22 de ellos de Grand Slam (dos en el Open de Australia, 14 en Roland Garros, dos en Wimbledon y cuatro en el US Open), 36 de Masters 1.000; dos oros olímpicos, individual en Pekín 2008 y de dobles en Río 2016, y cinco Ensaladeras de Copa Davis con España (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019), en 1,703 partidos.

