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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

En el marco de los 205 años de independencia patria, don Ernesto Rivas Gallont (+), nos transporta a una importante efeméride de nuestra ciudad en 1855, extraída de su obra “Santa Tecla, la historia y los cuentos”.

Como ya se ha escrito en anteriores publicaciones, Nueva San Salvador, hoy Santa Tecla, ha sido gobernada por 102 alcaldes, entre estas 4 mujeres. En esta ocasión se evoca la elección del primer alcalde en Santa Tecla en 1855.

El 25 de noviembre de 1855, el presidente de la república José María San Martín (+), conforme al padrón realizado en ese entonces en Nueva San Salvador, determinó que la población de la ciudad era de mil doscientos noventa y dos habitantes; lo que obligó al mandatario a decretar que los vecinos eligieran a sus autoridades edilicias de acuerdo a las leyes vigentes de la época, con el fin de que fungieran en sus cargos desde el 1º de enero próximo en adelante, conforme al artículo 1º del decreto del 09 de diciembre del año próximo pasado.

En atención a dicho decreto presidencial, el 16 de diciembre de 1855, se reunieron en la residencia de Antonio Liévano (+), alcalde e inspector de policía, un grupo de electores nombrados por la Junta Popular para la primera elección del cabildo y autoridades civiles para el año de 1856, de conformidad al acuerdo del Supremo Gobierno del 25 de noviembre de 1854. según las normas de la América Española Colonial.

Rivas Gallont señala en su obra que los cabildos eran organismos representativos de la comunidad; que velaban por el buen funcionamiento de la ciudad y jurisdicción del territorio.

El concejo o cabildo estaba compuesto por los alcaldes o jueces municipales, así como por regidores; los que variaban en número, pudiendo oscilar de uno en poblaciones pequeñas a dos o más en municipios importantes.

En el caso de Santa Tecla resultó electo alcalde por mayoría Santiago Vilanova (+), de origen español, casado con Tula Meléndez (+); como regidor Dionisio López (+); síndico Pedro Paniagua (+); juez de paz propietario Marcelino Liévano (+); y suplente Juan Bautista Irisarri (+).

No obstante, en su primera sesión el 01 de enero de 1856, la municipalidad concedió licencia por tiempo indefinido al alcalde Santiago Vilanova para continuar en el cargo de diputado del Cuerpo Legislativo y nombró depositario de la “vara edilicia” al regidor Dionisio López. En 1856 Santiago Vilanova reapareció como alcalde en la sesión de Concejo del 18 de agosto de dicho año. En estos 205 años de independencia, los tecleños estamos obligados a conocer nuestra historia que nos permita recuperar nuestra identidad ¡Felices fiestas patrias!

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