Salvadoreños sufrirán otro incremento en el precio de los combustibles. La Superior sobrepasa los $5

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Los combustibles subirán $0.17 para la próxima quincena, por lo que, la gasolina superior tendrá un costo por encima de los $5, así lo anunció la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) del Ministerio de Economía.

Los nuevos precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular subirá a $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país.

Estos precios reflejan variaciones del mercado internacional, influenciadas por diversos factores según enlistó la DGEHM. Una de ellas es que el “grupo armado de hutíes, han tomado el control del estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo, generando alzas en los precios internacionales de los hidrocarburos.

También, se han registrado “nuevos ataques entre Rusia y Ucrania” que afectan el suministro de gasolinas y diésel en el mercado internacional. Otro de los puntos es el incremento en los conflictos alrededor del estrecho de Ormuz, lo que ha generado que este opere únicamente a un 20% de su capacidad, impactando directamente en los precios internacionales de los hidrocarburos, detalló.

La entidad del Estado aclaró que estos incrementos en los precios de los combustibles, se dan también, por el aumento en los ataques contra la infraestructura petrolera en Arabia Saudita, obligando a cerrar el oleoducto más importante para las exportaciones de hidrocarburos al mercado internacional.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, se ha incrementado y mantenido; desde entonces a la fecha, se ha aumentado en 9 ocasiones (con la actual) y en 6 ocasiones han mantenido sus precios.

Muchas opiniones en las redes sociales le han señalado al Gobierno que debe quitar los impuestos a los combustibles.

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