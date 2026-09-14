EL ÚLTIMO RAYITO DE ESPERANZA PARA LOS SALVADOREÑOS CON PERMISOS TEMPORALES DE TRABAJO TPS

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Por Mercedes Vasquez

El día martes 10 de septiembre del 2026 fue el día más largo para la comunidad salvadoreña viviendo con permisos de trabajo en Los Estados Unidos. Los beneficiarios del Permiso Temporal de Trabajo TPS estuvieron pendientes a cualquier noticia relacionada a la respuesta final sobre los permisos de trabajo ya que la fecha final de la expiración de estos permisos fue el día miércoles 9 de septiembre del 2026.

Como parte de esta espera, la Alianza Tepesiana de Los Angeles, del Valle del Antelope y de San Bernardino en California convocaron a una vigilia para así esperar juntos cualquier noticia relacionada con sus permisos de trabajo. La Alianza Tepesiana invito a varias organizaciones de la comunidad y a diferentes medios de comunicación para dar apoyo a los hermanos salvadoreños que están viviendo momentos de incertidumbre.

El Ultimo Rayito de Esperanza es como denominaron esta vigilia y dentro del programa que desarrollaron se comenzó con la bendición por parte del Clérigo Frank Wolf de la Iglesia Presbiteriana. El mensaje del Clérigo fue puntual y recalcó que el ser humano desde el comienzo de la existencia tiene derecho a emigrar sin ser perseguido. Los asistentes también participaron con cánticos religiosos, participación de diferentes líderes comunitarios y por su puesto participación musical por los compatriotas unidos a una sola voz. La interacción entre los asistentes estuvo bastante amena y esto fue una forma de conllevar la tristeza que están atravesando en estos días.

La participación en esta vigilia por parte de los salvadoreños que residen legalmente en Los Estados Unidos fue bastante importante porque los hermanos tepesianos se sintieron protegidos y a su vez, ayudaron a elevar su voz pidiendo una extensión del TPS o una esperanza a una residencia permanente.

Con esta acción se recordó a la audiencia que los salvadoreños en el exterior, especialmente en Los Estados Unidos han pasado una serie de obstáculos y que esto de la incertidumbre de los permisos de trabajo es uno más y que no hay que perder las esperanzas.

Algo muy importante que se destaco es que los salvadoreños con permiso de trabajo se han sentido solos sin la participación de los líderes políticos tanto en Los Estados Unidos como en su país El Salvador. Lidia Chávez una beneficiaria del TPS comento: “Estoy muy decepcionada con el actual gobierno de El Salvador al no pronunciarse y mantener silencio mientras todos los beneficiarios del TPS hemos vivido un calvario durante los últimos días”.

Hasta este momento no se ha tenido noticia oficial por parte del gobierno de Los Estados Unidos. El Departamento de Inmigración y Seguridad Nacional DHS envió un comunicado en el que dice: Se hará un anuncio sobre el TPS para El salvador en el momento oportuno. Hasta que se realice dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Los Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección, incluida la autorización de trabajo.

De acuerdo a los beneficiarios del TPS el no recibir una noticia concreta les crea incertidumbre porque no saben que esperar y que decisiones tomar porque esto afecta a sus trabajos y licencias de manejo ya que la fecha de vencimiento para ambos casos fue el 9 de septiembre.

Por el momento solo les queda a los beneficiarios del TPS esperar y seguir organizándose para crear fuerza y juntos luchar por su situación legal con rumbo a una residencia permanente.

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