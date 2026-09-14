Cesia Rivas presenta denuncia en FGR por presunto hurto de identidad y difusión de información a periodistas

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada suplente de VAMOS y actual secretaria general del partido, Cesia Rivas, presentó este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por el presunto uso indebido del nombre del instituto político en la difusión de cierta información a periodistas.

La legisladora dijo ante los medios de comunicación que el lunes 7 de septiembre de 2026 se enviaron a periodistas correos desde la dirección “[email protected]” con el asunto “Whistleblowing: Claudia vs corrupción en VAMOS”, en este correo, según dijo Rivas, se anexaban “supuestos audios y documentos sobre el proceso disciplinario internos y firmados como VAMOS El Salvador”.

“El partido deja constancia que esa cuenta no es un canal institucional autorizado ni la comunicación fue emitida por nuestras autoridades”, aclaró Cesia Rivas.

Diario Co Latino tuvo acceso a esos audios y al documento; sin embargo, el documento no está firmado por alguna autoridad, afiliado o miembro del partido; pero dicha fuente conoce a detalle el proceso interno contra Claudia Ortiz en el Tribunal de Honor y Disciplina.

En cuanto a lo que señalan los audios, Rivas dijo que “VAMOS no puede afirmar que los audios sean falsos o sean verdaderos. Su autenticidad debe verificarse de forma independiente y no atribuye su autoría a nadie sin pruebas”, instó la secretaria general.

En la nota de Diario Co Latino titulada “Audios revelan plan para ‘armar expediente’ y bloquear candidatura de Claudia Ortiz”, se detalla lo que menciona uno de esos audios. “Se están recabando pruebas y, una vez sean contundentes, se va a tomar la decisión (en referencia a una denuncia y posible expulsión)”. En el audio se escucha decir que las supuestas pruebas son recopiladas por “un equipo de profesionales que tenemos nosotros contratados oportunamente para esto porque, cuando se tenga el expediente completo, se va a proceder a lo que, según los estatus, se tiene que proceder”.

La autenticidad del audio fue confirmada por Diario Co Latino. Se trata de un secretario actual, y cuando se le preguntó sobre esta declaración, señaló que lo mencionó por el calor de la plática, pero que en ningún momento se había contratado a personas para armar un expediente.

Además, en otros audios se revela un plan para deteriorar la imagen pública de Claudia Ortiz. (Ver nota aparte)

“Lo que sí sostenemos, es que no reconocemos esa cuenta ([email protected]) ni autorizamos el uso de nuestro nombre. El partido preservará la información y ha acudido a las autoridades competentes para investigar el origen, creación y uso de dicha cuenta”, dijo Cesia Rivas.

La legisladora aclaró que la acción ejercida en la FGR “no busca limitar la libertad de expresión ni el periodismo, ya que respaldamos toda denuncia legítima presentada por una persona identificada o por un canal habilitado, pero distinguimos de que una comunicación anónima que hace uso de nuestro nombre está cometiendo delitos”.

Entre los principales delitos que planteó la legisladora destaca el hurto de identidad y el uso indebido del nombre. Desde el jueves 10 de septiembre, previo a la publicación del reportaje escrito, Diario Co Latino envió el derecho de respuesta y pidió postura a la secretaría general; sin embargo, no se obtuvieron respuesta.

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