Salvadoreños en el exterior respaldan fórmula presidencial del FMLN

Oscar López

@OscarCoLatino

Los salvadoreños residentes en el exterior decidieron respaldar la fórmula presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), integrada por Hugo Martínez y Karina Sosa, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

“Hugo Martínez y Karina Sosa tienen la capacidad y las credenciales, por eso los salvadoreños en el exterior estamos dando todo el respaldo y apoyo contundente, desde ya lo declaramos futuro presidente del país”, externó Alex Núñez, presidente de Salvadoreños Unidos en el Exterior.

Núñez explicó que muchos salvadoreños residentes en Estados Unidos y Canadá todavía mantienen el interés político en El Salvador, lo que les motiva a votar para elegir a las autoridades salvadoreñas, y a buscar el diálogo para beneficio de quienes residen en el exterior.

“Hugo Martínez se acercó y estableció un vínculo de trabajo y de compromiso con los salvadoreños en el exterior. Firmamos un memorándum de entendimiento que refleja una cantidad de elementos y beneficios para la comunidad salvadoreña en el exterior, pero que también tiene un efecto positivo en la vida nacional del país”, externó Núñez.

El presidente de Salvadoreños Unidos en el Exterior indicó que entre las peticiones presentadas por los salvadoreños en el exterior están: el mejoramiento de la red consular, la creación de una ley para el fomento de retorno de salvadoreños, eliminar barreras burocráticas para establecer negocios e invertir en el país, establecer zonas especiales de inversión o incentivos para desarrollar proyectos en El Salvador.

“Es importante saber qué le retribuye el Estado al salvadoreño que está retornando, cuando le ha estado aportando a la economía por 20, 30 o 40 años que estuvo enviando remesas. También se habló sobre el comisionado presidencial para salvadoreños en el exterior que pueda dar seguimiento para que se concreticen los aspectos que planteó la diáspora salvadoreña”, explicó Núñez.

Los salvadoreños en el exterior consideran que después de la firma de los Acuerdos de Paz se abrieron nuevos espacios para la participación de los ciudadanos en diferentes sectores relevantes para el país, por lo que promueven el involucramiento de la diáspora en decisiones importantes de la vida nacional.

Asimismo, consideran que el plan de gobierno de Martínez está fundamentado en una “visión de país”, por lo que lo califican de “plan responsable”, además de que tiene aspectos que posibilitan la participación de los salvadoreños en el exterior.

“Parte del gabinete estará conformado por salvadoreños en el exterior que tengan ese compromiso verdadero por el país y que tengan la valentía de servir al país de manera responsable”, aseveró Núñez.

Retiran respaldo a Bukele

Núñez dijo que en un primer momento fue uno de los principales organizadores del proyecto Nuevas Ideas en el exterior, esto debido a que se les planteó que el proyecto tenía características progresistas y de izquierda, además de que el mismo fortalecería al FMLN.

El apoyo a Nuevas Ideas se concretizó en los 16 estados de Estados Unidos en los que reside mayor número de salvadoreños. “En la manipulación que Nayib Bukele le hace a la diáspora, en el desprecio al acercamiento, porque para tener un contacto con él teníamos que pasar alrededor de cinco o seis filtros para llegar donde él cuando la diáspora le generó las condiciones para el fortalecimiento de su movimiento”, dijo Núñez.

La mayor parte de los salvadoreños en el exterior quitó el respaldo al movimiento de Bukele, debido a que se inscribió en un partido de derecha política. Asimismo, Núñez enfatizó que el candidato de GANA no asumió compromisos con la diáspora, ya que cuando se le presentó el documento para que lo firmara “los compañeros que le iban a entregar el memorándum no fueron tratados muy bien”, por lo que fue imposible entregar el documento al candidato presidencial.

Núñez aseguró que los salvadoreños en el exterior no solo financiaron actividades de apoyo dentro de los Estados Unidos, sino también en El Salvador, entre ellas las concentraciones en San Francisco Gotera, Morazán, San Miguel, Chalatenango, entre otras.

“Los salvadoreños en el exterior no solo éramos responsables de movilizar a la gente, sino también de organizarla y financiar hasta el último detalle, ese fue nuestro aporte y por eso hubo una decepción, se disipó el interés por el comportamiento de Bukele y de sus emisarios que no tienen base política para tratar un esfuerzo como ese”, concluyó Núñez.