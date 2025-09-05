Rusia afirma que aprobación de EEUU de venta de misiles a Ucrania socava proceso de paz

MOSCÚ/Xinhua

La reciente aprobación por parte de Estados Unidos de la venta a Ucrania de 3.350 misiles del sistema de municiones de ataque de largo alcance lanzados desde el aire va en contra de su supuesta voluntad de resolver el conflicto en Ucrania por medios diplomáticos, señaló este jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova.

Rusia ha señalado reiteradamente que la asistencia militar a Ucrania esencialmente sólo “prolongará su sufrimiento” e implica el riesgo de provocar que el conflicto se salga de control, añadió.

Zakharova hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa durante el X Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, del 3 al 6 de septiembre.

El 28 de agosto, Estados Unidos anunció la aprobación de la venta de misiles por valor de 825 millones de dólares, financiada principalmente por algunos países europeos, de acuerdo con los medios de comunicación.

La medida tuvo lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reuniera a principios de agosto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y por separado con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El periódico The Wall Street Journal informó que los misiles se entregarán a Ucrania en unas seis semanas.

En relación con las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre los “planes bastante precisos” para desplegar tropas europeas en Ucrania luego del conflicto, Zakharova afirmó en una conferencia de prensa que tal medida “socavará la seguridad de todos” y es “fundamentalmente inaceptable”.

