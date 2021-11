Roy Garcia se declara «oficialmente, perseguido político» 

Samuel Amaya

El secretario general del Partido Independiente Salvadoreño (País) y exemisario de Nuevas Ideas en el exterior, Roy García, afirmó este miércoles que se considera perseguido político, esto luego que se revelara un audio donde presuntos diputados de Nuevas Ideas intentaran negociar con Roy García para que intermediara con la embajada de los Estados Unidos a cambio de protección política y separarse de la fracción de Nuevas Ideas.

“Parece que las autoridades me están persiguiendo, creo que en este momento sí oficialmente soy un perseguido político más por el sistema, creo que no les pareció nada lo que algunos diputados de su fracción se hayan querido separar y le están tratando de echar todas las culpas a mi persona aunque yo no creo que haya violado la ley, pero me están buscando con el uso de la fuerza”, destacó Roy García, en una entrevista televisiva.

García reveló, sin decir quiénes, que lo han buscado en su casa allá en Estados Unidos y en su hogar en El Salvador, así como en Metapán, donde habría estado un día antes que se revelara el audio. “La persecución es real”, sostuvo

También dijo que, en El Salvador, presuntos soldados llegaron a su casa en Chalatenango para “hablar”. Roy García también comentó que en sus casas se mantienen personas a la espera de que García se asome a sus viviendas.