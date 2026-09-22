Ricardo Navarro invita a candidatos a conocer situación del medioambiente en una jornada informativa

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, hizo una invitación a los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos de diferentes cargos en la administración pública a un evento ambiental para que conozcan sobre el tema en caso de ejercer un cargo público.

El objetivo de este encuentro, es que CESTA brinde un informe sobre la realidad ambiental en El Salvador y posibles soluciones desde la administración pública.

El ambientalista señaló que un mayor conocimiento de la crisis ambiental por parte de las autoridades se traduce en mejores políticas para la sociedad y la naturaleza.

El evento se desarrollará este jueves 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el local de CESTA en San Marcos, ubicado en el Km. 4 1/2 Carretera a San Marcos, Nº 392, San Salvador.

En el evento pueden participar los candidatos de la Asamblea Legislativa, concejos municipales y de la Presidencia de la República.

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