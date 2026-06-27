Rescatistas salvadoreños logran los primeros rescates con vida en Venezuela

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Saúl Méndez

Colaborador

El equipo USAR El Salvador registró este viernes los primeros rescates con vida como resultado de las labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que desarrolla en la urbanización Caribe, edificios Bahía Mar, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos registrados esta semana en Venezuela.

El contingente salvadoreño está integrado por 300 rescatistas de instituciones de primera respuesta, entre ellas Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Fuerza Armada y Técnicos en Emergencias Médicas del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132.

El equipo fue el primer contingente internacional en llegar a la urbanización Caribe para coordinar las operaciones junto a las autoridades venezolanas. Durante las primeras horas de trabajo logró localizar a los primeros sobrevivientes entre los escombros con el apoyo de binomios caninos, entre ellos Rambo, un perro especializado en la detección de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Las operaciones son ejecutadas por un equipo USAR (Urban Search and Rescue), una unidad especializada en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas en edificaciones colapsadas a causa de terremotos, explosiones u otros desastres. La misión también incorpora personal certificado en BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas), una capacidad que reúne rescatistas, médicos, ingenieros, binomios caninos y personal técnico para localizar, estabilizar y extraer con vida a las víctimas.

La misión humanitaria desplegada por El Salvador opera desde una base instalada en La Guaira, en coordinación con las autoridades venezolanas. El contingente cuenta con autonomía logística de hasta 12 días para mantener las operaciones de forma ininterrumpida.

Para respaldar las labores en el terreno, el Gobierno salvadoreño trasladó aproximadamente 150 toneladas de equipo especializado, maquinaria pesada, herramientas de rescate e insumos médicos en una flota de seis aeronaves, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y atención de sobrevivientes.

«Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil seguimos la orden del Presidente Nayib Bukele de apoyar al pueblo venezolano», afirmó el jefe de la misión salvadoreña, Roberto Giovanni Cortez Campos.

El despliegue forma parte de la ayuda humanitaria enviada por El Salvador ante la emergencia que enfrenta Venezuela. De acuerdo con reportes internacionales, a la fecha, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 han dejado cerca de mil fallecidos y más de 50 mil personas desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas con mayor nivel de destrucción.

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