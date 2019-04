René Figueroa enviado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron en Corte Plena

enviar a René Figueroa, ex ministro de seguridad y de Gobernación

durante la gestión presidencial de Elías Antonio Saca, a juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

Según declaraciones de uno de los magistrados, el ex funcionario no

justificó irregularidades detectadas en su declaración patrimonial e

ingresos superiores a los 300 mil dólares.

Corte Plena, además, inició el estudio de las declaraciones

patrimoniales de Guillermo Gallegos, diputado de GANA, y ex presidente de la Asamblea Legislativa. Sobre este caso, el parlamentario aseguró haber presentado las pruebas necesarias para desvanecer los reparos que le atribuyen.

