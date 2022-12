Régimen de Excepción tiene una intención distinta a lo que la gente percibe: J. Villacorta

Samuel Amaya

l analista político Jorge Villacorta consideró, en el espacio de entrevista Frente a Frente, que el combate a las estructuras terroristas, y que la población percibe que “se sienta segura” es una de las situaciones que más se puede destacar de 2022; empero también se ha caracterizado por ser considerada como una forma de hacer capturas injustas.

“Es evidente que también la aplicación del Régimen de Excepción ha generado daños en cuanto a capturas que se consideran injustas o incorrectas por las formas de hacerlo. Todo eso es parte del mismo fenómeno que tiene aspectos positivos y negativos”, comentó Villacorta.

El analista sostuvo que el Régimen de Excepción “ya no es de excepción”, sino de normalidad, que llegará “hasta después de las elecciones. Tiene una intención distinta a lo que la gente percibe”; ya que la población percibe que, al tener un Régimen de Excepción no tiene maras, y, entonces, concluye en que debe mantenerse de forma permanente. Sin embargo, el analista enfatizó que “no es ese el principal elemento, no son las capturas, sino el eliminar derechos constitucionales que no están en el Régimen de Excepción, pero que en la práctica existen”.

Con el Régimen de Excepción se tiene por finalidad “generar temor”, porque la frase ´el que nada debe, nada teme´, “solo funciona cuando hay Estado de Derecho, no cuando no existe Estado derecho y todo responde a intereses que pueden ser, incluso, políticos”.

El Régimen de Excepción se instauró el 27 de marzo de este año, debido a un repunte de homicidios, provocado por la rutura de las negociaciones entre el gobierno y el grupo terrorista MS. El Régimen de Excepción Se ha prolongado mes con mes sin tener una fecha de caducidad. De momento se han capturado a más de 60 mil presuntos pandilleros; sin embargo, también a personas que nada tienen que ver con las pandillas. Cerca de centenar de detenidos, incluso, han muerto en las prisiones.

Para Villacorta, en este año 2022 también se ha caracterizado porque el Estado de Derecho ha sido afectado, por el impacto del cambio de las autoridades judiciales. También por las decisiones que ha tomado la bancada oficialista en el Congreso a través “del mecanismo acelerado”, refiriéndose a la dispensa de trámite, con esto último se elimina el trabajo de las comisiones “y todo se resuelve en el pleno”.

Respecto a la próxima llegada del nuevo embajador de Estados Unidos ante El Salvador, William Duncan, el analista Villacorta consideró que el nombramiento por la administración Biden “es esperanzador”. Duncan cuando fue entrevistado por el Congreso criticó la administración Bukele por las decisiones estatales que se han tomado en los últimos años.