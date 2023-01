Recomendaciones para tener éxito en la ruleta

Junto al póker y las máquinas tragamonedas, la ruleta es uno de los juegos más elegidos por los apostadores en diferentes partes del mundo. ¿A qué se debe su popularidad? Pues, principalmente a que se trata de una actividad divertida que tiene reglas muy sencillas y simples de aprender.

Aunque el juego tradicional que se encuentra en los casinos físicos incluye grandes mesas con la rueda giratoria y la mesa para hacer apuestas, en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos y a la difusión de las conexiones de internet, la modalidad en línea tiene cada vez más adeptos.

Si estás pensando en empezar a divertirte con el juego de ruleta online real y te gustaría saber cómo hacer para tener éxito en cada una de las tiradas, no dejes de leer este artículo.

Ruleta: tips para vencer

En este juego, el azar tiene mucha importancia. Sin embargo, si quieres darle un impulso a tu buena suerte, te invitamos a descubrir algunas estrategias y recomendaciones que te ayudarán a tener éxito en la ruleta.

Distinguir cada una de las variantes

La ruleta americana posee doble cero, mientras que sus antecesoras, la francesa y la europea, solamente tienen 1 cero cada una. A simple vista puede parecer una diferencia mínima; no obstante, no lo es ya que este detalle ínfimo afecta directamente las probabilidades de ganar.

La versión americana aumenta la ventaja de la casa, llevándola al 5,26%, porcentaje mayor que el que alcanzan las otras dos modalidades. De forma que, si recién empiezas con la ruleta, lo mejor es que elijas jugar en una europea o francesa para que tus chances de vencer aumenten.

Diferenciar entre las apuestas externas e internas

¿Creías que las apuestas eran todas iguales? Pues, no lo son. Hay modalidades de apostar que ofrecen más posibilidades de ganar premios cuantiosos pero que conllevan mayores riesgos, así como existen apuestas menos riesgosas, pero que entregan premios menores. Las primeras se llaman internas y las segundas, externas.

Si no se tiene experiencia, lo mejor es empezar por apuestas externas, es decir, aquellas que son más amplias ya que no indican un número concreto, sino que abarcan diferentes posibilidades. Algunas de ellas son par/impar, rojo/negro, columnas y docenas.

Las internas, por su parte, son las que refieren a números concretos, sea de manera individualizada o como grupos. Dado que son más difíciles de acertar, ofrecen mayores beneficios. Trio, square, Split, lines, first four or five y straight up son algunas de ellas.

Averiguar cuál juego de ruleta paga mejor

Ya te explicamos que la ruleta europea ofrece mayores ventajas para los jugadores que la americana. Sin embargo, no todas las europeas son iguales.

La clave para saber si la que has escogido te ofrecerá un buen pago es verificar el RTP (Return to Player) que posee. Cuanto mayor sea el retorno al jugador, mayores serán las probabilidades de que salgas victorioso a largo plazo.

Claro que este factor también está relacionado con el tipo de apuesta (es decir, interna o externa) que se haga, pero lo importante es chequear el RTP de cada juego de ruleta.