Pueblo se toma las calles para exigir el respeto a al democracia y la institucionalidad

Amas de casa, obreros, empleados, estudiantes y hasta jueces salieron a las calles de San Salvador, para marchar en exigencia al Gobierno del Presidente Nayib Bukele el respeto de la democracia y el Estado de Derecho.

La fecha del bicentenario ha sido utilizada por los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil de diversos sectores, académicos y jueces, entre otros, para exigir al Gobierno cese al autoritarismo en El Salvador.

“Ni cuando fue estudiante de la UES me atreví a salir a las calles, hoy tengo que marchar para protestar por los abusos del gobierno, por la amenaza a la democracia, y para exigir el respeto a la institucionalidad”, dijo un juez a Diario Co Latino, que no quiso identificarse por temor a represalias.

Este 15 de septiembre que celebra el bicentenario de la independencia de la corona española, en 1821, ha sido utilizado por diversos sectores de la sociedad, con marchas de protesta para exigir al gobierno el respeto a la ley, la institucionalidad y la democracia conseguida tras la firma del Acuerdo de Paz en 1992.

«Es fundamental que exista el respeto a la división de poderes, es importante que respeten independencia judicial, que no es una coraza para un juez, sino que está creada por los instrumentos de derechos humanos a favor del ciudadano», dice Martín Zepeda, magistrado de Cámara, quien participaba en la marcha juto a otros jueces, familiares y trabajadores del sector judicial.

La consigna de la mayoría de las marchas, que salieron de diferentes puntos de la capital era el respeto a la democracia y al Estado de Derecho en El Salvador.