Primera División incrementará exigencias a equipo ascendido

Tras realizar su acostumbrada reunión de los lunes, los dirigentes de la Primera División dialogaron con la FESFUT para modificar las bases de competencia e incrementar los requisitos al equipo que ascienda para el Apertura 2019.

Las modificaciones que Liga Mayor de Fútbol (LMF) propuso son: incrementar la nómina de jugadores de 25 a 30 y subir el cupo de extranjeros a cinco; además, obligar al equipo ascendido a cumplir con ciertos requisitos para inscribirse en la primera categoría y congelar el descenso.

Pedro Contreras, presidente de Sonsonate, explicó a Tigo Sports -tras la reunión con la FESFUT- que el equipo de Segunda División que logre el ascenso deberá cumplir las normativas estipuladas para militar en el circuito de privilegio.

“Los equipos de segunda, que quieran subir, tendrán que cumplir ciertos requisitos: tener categoría sub 15, sub 17, reserva, mayor, sub 17 femenino, sub 23 femenino y escenarios deportivos en condiciones. De lo contrario, no se inscriben. La FESFUT se comprometió a exigirlo”, detalló Contreras a Tigo Sports.

Lo curioso del caso es que solo Alianza, Santa Tecla, FAS, Águila, Sonsonate, Chalatenango y Municipal Limeño tienen categoría femenina mayor y sub-17.

Mientras que Isidro Metapán, Audaz, Pasaquina, Jocoro y Luis Ángel Firpo incumplen con la normativa que será obligatoria para el torneo Apertura 2019.

Asimismo, los pamperos, pasaquinenses, apastepecanos y fogoneros se han visto complicados, ya que sus estadios no cumplen con los requisitos establecidos por la Comisión Revisora de Escenarios Deportivos.

Al respecto, Guillermo Figueroa, presidente de la Primera División, dijo que los equipos tienen un plazo estipulado para acoplar sus estadios a lo exigido.

“Se está valorando ser flexibles en ciertos aspectos, en los escenarios deportivos, pero las reformas deben cumplirse, porque ya se inspeccionaron los estadios y se dio un plazo para eso”, manifestó Figueroa.

Sobre el incremento a cinco extranjeros por equipo, el titular de la LMF dejó en claro que todavía no hay un acuerdo por parte de los doce equipos.

“Estudiaremos el tema para evaluar los pro y contras, para luego ponernos de acuerdo los presidentes, ya que algunos están a favor y otros en contra. Por ello, al ponernos de acuerdo y al tener la mayoría de votos, se procedería a una previa aprobación para el siguiente torneo”, detalló el presidente de la primera categoría.

Guillermo Figueroa reveló también que analizarán la posibilidad de congelar el descenso a partir del torneo Apertura 2019.

“No se discutió a fondo, pero si se tocó el tema. No obstante, hay ideas de lo que se pudiera hacer”, expresó Figueroa.