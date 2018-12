Hugo Martínez reta a Nayib Bukele a debatir 

Yaneth Estrada

@caricheop

El aspirante a la presidencia por el partido de izquierda, FMLN, Hugo Martínez, retó al candidato de GANA a debatir “Bajo las circunstancias y condiciones que quiera, en el lugar y fecha que considere conveniente”.

“Quiero ver si las circunstancias que puso para no asistir al debate en la Universidad de El Salvador (UES) eran de peso, así que le tomó la palabra y le invitó a debatir, porque nuestra gente merece conocer las propuestas de los candidatos”, ratificó el único candidato de izquierda, quien este miércoles asistió a un evento con veteranos de la Fuerza Armada.

La semana pasada, Nayib Bukele, candidato de GANA, desistió de participar en el debate organizado por la Universidad de El Salvador (UES), argumentando que no se tenían “ni las mínimas garantías de imparcialidad” y propuso que una “cadena internacional de noticias” organice uno.

“De esta manera, los tentáculos de los mismos de siempre no podrán meter mano en la organización del debate. Queremos debatir pero con garantía de imparcialidad”, señaló en redes sociales, y que hoy lo retomó Hugo Martínez, y reta al candidato de GANA.

