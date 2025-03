José M. Tojeira

La vida siempre implica riesgo pero en el mundo desarrollado es normal que tanto las personas como los gobiernos traten de aminorar riesgos previniéndolos. En nuestro país en cambio el riesgo no parece preocupar demasiado. Se han hecho algunos esfuerzos en el tráfico, que tiene una proporción de letalidad y accidentes muy elevados. Pero no se ha enfrentado con las regulaciones adecuadas y con la debida presencia de la policía en la carreteras, cuidando de que se cumplan las normas de tráfico.

El riesgo continua presente para los peatones, para los motociclistas y en general para quienes manejan vehículos. Si en el campo de la circulación en calles y carreteras no se ha avanzado gran cosa, a pesar de que hay mediciones de muertes y accidentes graves, en otros terrenos en los que no hay medición, los riesgos aumentan.

En efecto, en los nuevos proyectos de abrir el país a la minería los riesgos son demasiados. Y por más que se enumeran, el gobierno solamente sabe contestar diciendo que con el oro y los tierras raras vamos a construir un paraíso en El Salvador. No hay cálculo de ganancias, no hay estudios abiertos al público que garanticen la información que se nos da desde el sector oficial y no hay, por supuesto, ninguna ley ni estudio serio que hable de cómo prevenir riesgos. Que los riesgos existen es evidente.

En Argentina la mina Veladero, de propiedad canadiense y china, ha tenido al menos tres derrames debidamente comprobados. El año 2023 un informe de la ONU decía que la mina de la compañía de capital suizo, Volcán Minera, ubicada en las cercanías de la ciudad de Cerro Pasco, es “una inmensa mina a cielo abierto adyacente a una comunidad empobrecida expuesta a elevados niveles de metales pesados”. En 2014 la mina Buenavista del Cobre, de capital mexicano, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca del río Sonora, en el estado del mismo nombre.

Y así podríamos seguir mencionando países, incluido Estados Unidos con sus derrames en el río Colorado, y Canadá con los derrames de la mina de oro y cobre Mount Polley. Creer que vamos a ser inmunes a los derrames venenosos, a la contaminación del aire y del agua, a la destrucción de amplios territorios de tierra es absurdo. Pero en niveles oficiales ni se habla del riesgo, sino de unas supuestas ventajas sin ningún tipo de verificación.

Otros riesgos se dan en el campo de la salud y de la justicia. Un buen número de médicos está abandonando el trabajo en el sector público. Hay escasez de medicinas e incluso en un hospital público dejaron durante unos días de dar comida a los enfermos. Las citas se prolongan tanto para las operaciones como para enfermedades graves como la insuficiencia renal o el cáncer. Es positivo que se esté terminando al fin el hospital de Apopa, pero hay que dotar bien al sistema de salud y crear un sistema único de atención digna a los salvadoreños. Hospitales sin medicinas o con escasez de especialistas no son la respuesta adecuada al ciudadano salvadoreño.

En las cárceles, con la pésima atención existente, el peligro de que se desarrollen focos de infección que se extiendan fuera de las prisiones no deja de ser un riesgo, tanto para los internos como para las comunidades externas. Las detenciones de Fidel Zavala o de Eugenio Chicas suenan más a venganza que a justicia. De hecho Amnistía Internacional ya ha dado un aviso en el caso del primero. La dependencia que el poder judicial tiene respecto al poder ejecutivo es preocupante y riesgosa. Porque como ha dicho Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “cualquier forma de poder no regulado lleva a la opresión, al sometimiento y hasta a la tiranía”. Los riesgos son muchos. Necesitamos hacer un alto y dialogar, analizar riesgos, prevenirlos y evitar los desastres que pueden sobrevenir si no se previenen.

