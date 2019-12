Presupuesto general con recortes importantes en inversión social

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Supimos de la discusión al interior de la Asamblea Legislativa, que hubo renuencia de algunas fracciones para aprobar el Presupuesto General 2020, que remitió el Ejecutivo, por aspectos como estos de recorte a la inversión social, que no da una atención integral al ámbito social, que significa un retroceso”, consideró Loyda Robles, del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.

Asimismo, reconoció que existió una “especie de orientación” que vendría a cubrir plazas que estaban en incremento, por lo que sugirió a las instituciones del Estado y el Ejecutivo a ejecutar el presupuesto general, en términos que satisfagan las necesidades de la población.

“Cuando se suscitan casos de corrupción o se maneja de forma inapropiada los fondos públicos, hay una insatisfacción de los derechos sociales y económicos de los pueblos, y eso es un retroceso cuando esas orientaciones (financieras) son para otros fines y no para apoyar a la población”, acotó Robles.

Con actividades lúdicas para el aprendizaje diversas familias tuvieron la oportunidad de adentrarse sobre el concepto de derechos humanos, que desarrolló la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho

(FESPAD), como cierre de la campaña “¡Defendiendo Derechos Construimos Paz!”, lanzada el pasado 27 de agosto, con el fin de visibilizar y sensibilizar a la población salvadoreña sobre la importancia de erradicar prácticas de intolerancia, acoso o discriminación a este grupo de personas que defienden derechos colectivos o individuales.

Loyda Robles reseñó que esta iniciativa se desarrolló con el compromiso que más población conozcan de sus derechos, que identifiquen y potencien a las personas que defienden derechos, ya sea colectivos o individuales. Y que la Asamblea Legislativa, retome el anteproyecto presentado por las organizaciones de la sociedad civil, que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), presentada en septiembre del año pasado, aún no ha sido estudiada por la entidad legislativa.

“Queremos que el órgano Ejecutivo entre a aprobar una propuesta de política; como FESPAD le presentamos un grupo de sugerencias que son lineamientos para elaborar una política pública de cara al reconocimiento de atención y protección de las personas defensoras de derechos humanos, pero hasta ahora no ha resultado nada, pese a que en determinados momentos una persona defensora de derechos humanos sustituye el rol de Estado. Con esta actividad se dio cierre a la campaña, pero esto no implica que dejamos el tema de la defensa de los derechos humanos a favor de las personas defensoras, pero si hacemos el llamado a la población que visita este parque, que hagan un recorrido que preparamos para que aprendan a identificar que son los derechos humanos, qué es la defensa de derechos humanos y si ellas son personas que defienden derechos humanos y no lo sabían”, agregó.

Asimismo, exhortaron al Estado salvadoreño a reconocer la importancia de la labor que realiza la persona defensora de derechos humanos, generar mecanismos legales e institucionales que les proporcione protección integral a ellas y sus familias, así como dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas del Sistema Universal e Interamericano de derechos humanos al Estado salvadoreño en su conjunto.

“Nosotros escuchamos frecuentemente como se estigmatiza al defensor de derechos humanos, algunos los tachan de defensores de delincuentes, de personas que no saben sobre estos marcos jurídicos de protección y justamente, por eso queremos posicionar la temática, y justamente es un reto llevar esto a las nuevas generaciones, porque hoy, por hoy seguimos teniendo graves violaciones a los derechos humanos en muchos sectores. Y no es que durante el conflicto armado se agredían los derechos de la población, en la actualidad hay nuevas modalidades como la agresión en redes sociales, es un reto para FESPAD sostener esta agenda y evaluar la actuación de las instituciones del Estado”, puntualizó.