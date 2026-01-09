Presupuesto de comunicaciones de Asamblea aumentará $551 mil para 2026

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El área de comunicaciones de la Asamblea Legislativa tendrá asignado para este 2026, $4.2 millones, medio millón más que el asignado en 2025. Así se reveló en el Portal de Transparencia Fiscal, esta semana.

Es de contextualizar que el presupuesto detallado del Órgano Legislativo no fue dado a conocer públicamente ni por la propia institución ni por el Ministerio de Hacienda, incluso, ni cuando se discutió en la Comisión de Hacienda; solamente se informó el monto global el cual es de $46.9 millones mismo que en el año 2025; sin embargo a inicios de esta semana el Portal de Transparencia Fiscal manejado por Hacienda dio a conocer el detalle de las asignaciones de todo el presupuesto general del Estado, incluido el del Legislativo.

En el documento señala que el presupuesto 2026 de legislativo mantiene el monto global de $46.9 millones, pero existen varias modificaciones con respecto al presupuesto de 2025 en algunas de las áreas. Uno de esos cambios es en la unidad presupuestaria llamada “Legislación” que son básicamente los gastos relacionados al funcionamiento de las fracciones legislativas que pasa de tener $14,187,800 en 2025 a $13,880,187 en 2026.

Otro de los cambios es en la unidad presupuestaria “Infraestructura Física y Tecnológica” que en 2025 tenía asignado 260,000. En 2026 tendrá $160,900. Dentro de la administración, la línea de trabajo, “Dirección Institucional” se disminuye de $12,973,590 asignados en 2025 a $12,548,782. También, se hacen modificaciones en Recursos Humanos y en la administración financiera institucional.

Las disminuciones en otras áreas, permiten que la línea de trabajo “comunicaciones”, se aumente $551,650 para este 2026. Según el documento, para 2025 se asignaron $3,620,070 ($3,008,540 para remuneraciones y $611,530 para bienes y servicios). Mientras que para 2026 se asignan $4,202,230 ($3,579,295 para remuneraciones y $623,025 para bienes y servicios).

Según la poca descripción, el área de comunicaciones de la Asamblea, le corresponde “difundir por diferentes medios el quehacer legislativo”; sin embargo, esa función la realiza solamente con los diputados de Nuevas Ideas, ya que desde 2021, las comunicaciones de este Órgano de Estado se parcializaron a una narrativa gubernamental; la oposición no tiene voz en los diferentes espacios radiales, televisivos o en redes sociales.

El número de empleados legislativos se mantiene igual que en el año 2025, es decir, 1048, los cuales tienen asignado $26,440,640. Sin embargo, existen modificaciones del personal encargado en el área de servicios y administrativos. Pues la Asamblea pasará de tener 272 empleados de servicio a tener 164 mientras que en el área administrativa aumentará de 493 a 603.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...