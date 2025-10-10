Presupuesto 2026 reduce plazas, pero aumenta sus gastos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el anteproyecto de presupuesto general del Estado baja más de 700 plazas en el Gobierno Central, pero aumenta el monto en planilla y remuneraciones. En los documentos alojados en el Portal de Transparencia Fiscal señalan que el Gobierno Central presenta al menos, 775 plazas menos para 2026 con respecto al año 2025. En concreto, 572 por Ley de Salarios y 203 por contrato.

Según consta en el “Sumario No. 8, plazas a tiempo completo por sistema de pago”, el Gobierno central ha incluido un total de 127,874 plazas en el anteproyecto de presupuesto general del Estado de 2026, de estas 107,733 es bajo la Ley de Salarios y 20,141 por contrato. Esas plazas representan $1,539,046,025.

Si bien, se reducen las plazas en el consolidado general del Gobierno Central no así en el gasto de planilla, pues aumenta $11,876,890 en comparación con el año 2025, el cual fue de $1,527,169,135 para financiar 128,649 plazas (108,305 por Ley de Salarios y 20,344 por contrato).

En cuanto a los gastos en remuneraciones, en el proyecto de presupuesto 2026, Hacienda prevé un gasto de $2,457,679,397 para todo el año. En comparación con el presupuesto 2025, este mismo concepto tenía asignado $2,371,810,728. Es decir, este rubro aumenta $85,868,669.

En las dependencias que disminuyen plazas están la presidencia de la República, pasando de 1,222 a 1,154; la procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pasando de 442 empleados a 360; el Ministerio de Gobernación pasa de tener 1320 empleados a 1,237. El ramo de Justicia y Seguridad Pública es una de las instituciones que más recortes de plaza hará; pasando de tener 35,417 a 34,191, una diferencia de 1,226 plazas.

El ministerio de Educación pasará de 46,515 a 46,400; el ramo de Cultura tendrá una reducción de 6 plazas, de 953 pasa a 947; el Ministerio de Vivienda reduce 4 plazas, dejando 271; el ministerio de Economía pasa de tener 249 a 234 plazas; el ministerio de Agricultura pasa de 572 a 514, el ministerio de Obras Públicas pasa de tener 916 a 852, y el Consejo Nacional de la Judicatura reduce 2 plazas.

Sin embargo, en algunos ministerios se aumentarán las plazas; por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aumentará 89 plazas, pasando de 324 a 413. El Ministerio de Hacienda pasa de 3,006 a 3,164; el Ministerio de Relaciones Exteriores pasa de 1,152 a 1,186, el Ministerio de Salud de 15,042 a 15,677 y el Ministerio de Desarrollo Local pasa de 128 a 158.

