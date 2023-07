Presidente Lula devuelve medallas del mérito científico retiradas por Jair Bolsonaro

TeleSUR

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó de vuelta las medallas de la Orden Nacional del Mérito Científico a expertos brasileños, que habían sido revocadas por el exmandatario Jair Bolsonaro.

La médica sanitaria Adele Benzaken y el infectólogo Marcus Vinícius Lacerda recibieron las medallas de la Orden Nacional del Mérito Científico de manos fel jefe de Estado brasileño.

Por su parte, Lula da Silva refirió que “estamos reunidos aquí hoy para decir, alto y claro: no más oscurantismo. Basta de negacionismo. No más arrojar a los científicos a las hogueras, ya no las de la Edad Media, sino las que se encienden en Internet y en los grupos radicales de nuestra sociedad con mentiras y discursos de odio”.

Asimismo, el dignatario brasileño puntualizaó que “Brasil ya no merece que se degraden sus instituciones”, e informó que se reanuda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CCT), extinguido durante el mandato de Bolsonaro.

Adele Benzaken, quien fue directora del Departamento de VIH/SIDA del Ministerio de Salud, fue despedida en el primer año de la administración de Jair Bolsonaro en 2019, cuando publicó un material sobre la prevención de enfermedades en hombres trans.

Por su parte, Marcus Vinícius Lacerda firmó un estudio que comprobó la ineficacia de la cloroquina en el tratamiento contra la Covid-19, en 2020.

Sin embargo, ambos investigadores fueron excluidos del homenaje que se realizaría a personalidades en 2021, cuando al publicarse sus nombres en una lista Bolsonaro determinó la exclusión de ambos.

En aquella ceremonia, el expresidente Bolsonaro se entregó a sí mismo y al exministro de Economía Paulo Guedes las condecoraciones que reconocían a personalidades brasileñas y extranjeras por sus contribuciones al desarrollo de la ciencia en Brasil.

Otros científicos que habían sido reconocidos rechazaron la condecoración como muestra de solidaridad y protesta ante la gestión gubernamental de la derecha bolsonarista.

Durante la ceremonia que revirtió la decisión de Bolsonaro, el presidente Lula da Silva afirmó que el simbolismo del evento va más allá de un acto formal.