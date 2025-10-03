Presidente de Colombia pidió una huelga mundial en favor de Palestina

Bogotá/Prensa Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró este jueves que el Grupo de la Haya debe convocar una gran huelga general mundial en respaldo a Palestina.

En su cuenta de la red social X, afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, tiene que comprender que no podrá comenzar ningún plan de paz si no le llegan alimentos a la población de Gaza de manera inmediata.

“No habrá paz si la gente la matan por inanición. Aún quedan barcos llegando a Gaza. No los detenga. Obligue a que llegue comida del mundo. Estados Unidos y Europa perderá toda noción de libertad y democracia si deja que queden secuestradas personas solo porque llevaron comida a un pueblo hambriento”, manifestó.

Añadió además que si un pueblo sale a las calles por otro pueblo como sucedió anoche en Italia y en otras naciones, según remarcó, comenzará la paz de la humanidad.

“Olvídese que la paz es la ocupación extranjera de un territorio”, expresó.

El presidente de Colombia mantiene una postura crítica hacia Israel y de solidaridad hacia la causa palestina.

Durante la víspera, calificó como un nuevo crimen internacional del primer ministro Benjamín Netanyahu la detención en aguas internacionales de dos de sus connacionales integrantes de la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda a Gaza.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X manifestó que la Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas e invitó a abogados internacionales a ponerse al servicio de su país.

Anunció igualmente la salida de toda la representación diplomática de Israel en la nación neogranadina y aseguró que el Tratado de Libre Comercio con ese territorio se denuncia con carácter inmediato.

Después rechazó la propuesta impulsada por el presidente de Estados, Unidos Donald Trump, para acabar con las hostilidades en la Franja de Gaza al considerar que se trata de “un plan de paz con la gente ya muerta por inanición”.

El Grupo de La Haya, al que Petro instó a convocar a una huelga mundial, es una organización de países del Sur Global creada en enero de 2025 para promover acciones diplomáticas y legales contra Israel y en apoyo al pueblo palestino.

