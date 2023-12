Presidente de Brasil reconoce falta de consenso para acuerdo comercial Mercosur-UE

SAO PAULO/Xinhua

Existe la posibilidad de que fracasen las negociaciones para firmar el acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), a raíz del proteccionismo defendido por los europeos, reconoció este domingo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Si no hay acuerdo, tengan paciencia, no fue por falta de voluntad. Lo único que tiene que quedar claro es que ya no digan que es por culpa de Brasil, por culpa de Sudamérica, sino que los países ricos no quieren hacer un acuerdo con la perspectiva de que hacer cualquier concesión siempre es ganar más”, dijo el mandatario brasileño.

“Y ya dejamos de ser colonizados, somos independientes. Queremos que nos traten sólo con el respeto de los países independientes, que tenemos cosas que vender y las cosas que tenemos tienen un precio. Lo que queremos es un cierto equilibrio”, agregó.

El presidente de Brasil expresó lo anterior en conferencia de prensa con medios brasileños, luego de su participación en la 28ª Conferencia de las Partes (COP 28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se lleva a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

Lula da Silva se refirió en particular al acuerdo comercial negociado entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la UE desde 1999.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó el sábado los términos del acuerdo comercial, al que calificó como “anticuado” y contra los intereses de los productores rurales franceses.

En respuesta, el mandatario brasileño conversó con Macron sobre el acuerdo, dado que Brasil ostenta la presidencia semestral del Mercosur. “La posición de Francia es conocida históricamente, siempre fue el país que creó obstáculos para un acuerdo entre el Mercosur y la UE”, dijo Lula da Silva.

El Mercosur ha rechazado compromisos requeridos por la UE respecto a sanciones vinculadas a producción agrícola, medio ambiente y compras gubernamentales.