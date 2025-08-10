Presidente de Bolivia condena ofensa de EEUU contra Venezuela

Compartir

La Paz/Prensa Latina

El presidente de Bolivia, Luis Arce, deploró la oferta de una recompensa de 50 millones de dólares del gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura del jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Condenamos la inaceptable ofensa del gobierno de Estados Unidos contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Ofrecer una recompensa por la captura de un presidente democráticamente electo, es una práctica colonialista, una agresión a la soberanía y dignidad de Venezuela y de nuestros pueblos”, escribió el dignatario en su cuenta de X.

En igual sentido se pronunció el Capítulo Bolivia de la Internacional Antifascista en un comunicado entregado a Prensa Latina.

“Desde la Internacional Antifascista, Capítulo Bolivia, expresamos nuestro más profundo rechazo a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por la detención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”, expresa el texto.

Añade que este despropósito no solo refleja un alto grado de prepotencia y odio, sino que también evidencia el intento constante de los Estados Unidos de subyugar a los pueblos de América Latina y el Caribe.

“Es importante recordar que han pasado 200 años -advierte el escrito-, desde que los pueblos de América lograron su independencia, dos siglos de luchas, sacrificios y conquistas en las que las naciones del sur del continente se liberaron del yugo colonial”.

