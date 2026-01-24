Presidenta encargada de Venezuela llama a un diálogo nacional inclusivo para garantizar la paz en el país

CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a abrir de inmediato un diálogo nacional con todos los sectores políticos, con el objetivo de alcanzar acuerdos concretos y garantizar la paz.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, Rodríguez encomendó al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez, en su condición de presidente del Consejo de Soberanía y Paz, a organizar la reunión con todos los actores políticos, coincidentes y divergentes, bajo un enfoque inclusivo.

La mandataria subrayó que el proceso debe tener un carácter estrictamente nacional.

«Queremos que ese diálogo político tenga un apellido, que sea diálogo político venezolano», afirmó, al rechazar cualquier tipo de imposición externa en la dinámica política interna del país.

Rodríguez enfatizó que no se trata de agendas dictadas desde el exterior. «Donde no se impongan más las órdenes externas ni desde Washington ni desde Bogotá ni desde Madrid», recalcó durante su intervención.

Rodríguez llamó a la reflexión colectiva y a la unidad nacional como vías para frenar la violencia y el odio, fortalecer la estabilidad institucional y contribuir al bienestar social del pueblo venezolano, en un contexto que demanda serenidad y compromiso político.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses bombardearon Caracas y otras tres entidades del centro de Venezuela, causando al menos 100 muertos y decenas de heridos, y capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

