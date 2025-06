Presentan Hábeas Corpus a favor de Enrique Anaya, abogado crítico de Bukele

La situación que les ha llevado «con urgencia» a presentar la solicitud de Hábeas Corpus «es que el día martes Enrique fue víctima de una nueva desaparición forzada de corto plazo», ya que tuvieron conocimiento de que lo iban a trasladar.

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La tarde de este viernes, abogados defensores de Enrique Anaya llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de Hábeas Corpus. Anaya fue detenido el pasado sábado presuntamente por lavado de dinero.

Los abogados defensores informaron que presentan el recurso de Hábeas Corpus, con el objetivo de activar un mecanismo de protección de sus derechos humanos fundamentales, tomando en cuenta todo el contexto que se ha denunciado durante el régimen de excepción. Presentaron el HC «dada la situación que se encuentra en cuanto a la detención arbitraria que ha tenido y también la falta de la participación o aceptación por parte de fiscalía en cuanto al legítimo derecho a la defensa por parte nuestra», dijo la defensa técnica de Anaya.

Marcela Ramos, del equipo de defensa, señaló que la situación que les ha llevado «con urgencia» a presentar la solicitud de Hábeas Corpus «es que el día martes Enrique fue víctima de una nueva desaparición forzada de corto plazo», ya que tuvieron conocimiento de que lo iba a trasladar.

«Nos presentamos al centro de detención en la Subdivisión de Tránsito donde él está detenido y consultamos sobre su estado, si lo iban a trasladar, nos dijeron que no, que no habían trasladado a nadie. Consultamos si había alguna orden para chequeo médico, porque hemos hecho una solicitud de chequeo médico y tampoco nos dijeron que estaba programada; ante la incertidumbre, nos trasladamos a Medicina Legal y estuvimos también alrededor de hora y media esperando y no tuvimos ninguna noticia», relató Marcela Ramos.

El miércoles, el equipo de defensa se dio cuenta que Anaya había salido del centro de detención «en unas circunstancias irregulares». «A él se le sacó del centro de detención sin decirle para dónde iba. Personas vestidas de civil lo llegaron a traer, él preguntó para dónde iba y no le dieron información. Entonces, lo trasladaron al hospital Zacamil, ahí le hicieron un par de pruebas y luego estuvo desde las 7:30 p.m. hasta las 10:30 p.m. y nadie sabía dónde estaba. Esta es una nueva conducta que refuerza la ilegalidad y la arbitrariedad de la detención en la que se mantiene Enrique Anaya», comentó Ramos como argumento para el recurso de Hábeas Corpus.



Ramos comentó que han transcurrido más de las 72 horas de la detención administrativa y no han tenido mayor detalle sobre el supuesto delito que se le imputa. Es decir, se le va aplicar el protocolo de régimen de excepción, el cual se amplía la detención administrativa por 15 días.

«No hemos tenido mayor noticia, tampoco hemos tenido acceso a información sobre los hechos, sobre la base de los cuales se les imputa el delito. Tampoco ha tenido él (Anaya) durante todo ese tiempo, una condición médica controlada, no ha tenido acceso a un chequeo médico integral”, añadió Ramos. En ese chequeo médico se le habría tomado la presión y pruebas en sangre.

La información que dijo Marcela Ramos a los medios de comunicación la relató Anaya un día después del chequeo médico, es decir, el jueves. Anaya permanece recluido en la División de Tránsito Terrestre desde la semana pasada.

La defensa técnica señaló que no pueden brindar más detalles sobre las enfermedades que padece Anaya por cuestiones de privacidad. Pero aseguraron que su condición amerita un tratamiento médico distinto del que recibe.

