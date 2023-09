Presentan demanda por autorizar 2 años más de investigación a capturados bajo Régimen

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (MOVIR) y Socorro Jurídico Humanitario presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el decreto 547, artículo 21a, debido a que autoriza dos años más de investigación a los capturados bajo el Régimen de Excepción; así como la no individualización de los casos y ser procesados en una sola causa.

La abogada penalista, Roxana Cardona, explicó que la ampliación del término de instrucción es a partir de la entrada en vigencia del decreto, el 8 de diciembre de 2022 hasta este año, pero muchos fueron capturados antes de esa fecha, por lo tanto, es una retroactividad en perjuicio de muchas personas, especialmente de los inocentes detenidos en marzo cuando inició el Régimen de Excepción.

El artículo 21 de dicho decreto establece que el juez, a petición de la parte fiscal, puede procesarlos en una sola causa, sin ningún tipo de individualización, el delito de agrupaciones ilícitas por el cual todos están siendo procesados deben probarse en todo proceso, como el término de pertenencia, grado de colaboración, lo cual no se ha probado a los inocentes.

“A los inocentes les van a aplicar este artículo aun cuando no tengan nada que ver, eso es una injusticia selectiva al inocente, pero la justicia es para todos no solo para unos cuantos. A las siete mil personas que dice el gobierno han sido liberados si bien no se les ha comprobado algo han salido con medidas”, afirmó Cardona.

Samuel Ramírez, representante de MOVIR, desmintió que sean siete mil personas liberadas como lo afirmó el ministro de Justicia. De acuerdo a los cálculos de las organizaciones son aproximadamente dos mil, ya que las liberaciones son de tres o cuatro.

“Quizás por la presión de los movimientos sociales que defienden los derechos de las víctimas es lo que ha obligado al régimen a decir que siete mil inocentes fueron liberadas, pero eso no es cierto. Dicen que son 72 mil los capturados, pero quién asegura eso, si aquí no hay acceso a la información”, sostuvo.

Asimismo, dijo que son ya 15 meses del Régimen de Excepción con muertes en la cárcel, capturas arbitrarias, bebes que nacen y mueren dentro de los penales, los procesos legales y recursos jurídicos no tienen avances.

“Tuvieron tanto tiempo para investigar a estas personas y ahora piden dos años más para saber si son criminales o no, consideramos que más del 40% de los capturados son inocentes, porque no han encontrado ningún vínculo con los grupos criminales”, aseguró el representante de MOVIR.