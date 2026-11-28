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Actores celestes (ikajku) de 1932

Rafael Lara-Martínez

Tecnológico de Nuevo México

[email protected] /

https://nmt.academia.edu/RafaelLara

Desde Comala siempre…

III. Coda

Enmarcada en un sitio geográfico concreto, la historia no la agotan las gestas humanas. El Estar-Ahí-Colectivo en un ambiente natural —y la recepción del idioma— la impregnan de Mundo y tradición. Esta arista desdeñada sustenta el análisis político y económico, sus conceptos en lengua. El credo (yulmatilis) no sólo sustenta la tradición comunal. También apoya el sistema financiero basado en el crédito. Casi siempre queda en el olvido que la economía crediticia la funda la fe comunitaria del credo.

A la afición por abstraer los hechos de su contexto vivencial, la tradición oral contrapone la personalización en la práctica cotidiana. Así, mientras el libro habla de “la alfarería”, los relatos se intitulan “titeketit iwan sukit, trabajamos con barro“. El gerundio impersonal —“Pidiendo la lluvia para las cosechas”— se tipifica “tiktajtanit ma wetzi ne at pal weli tiktukat ne tawiyal”, esto es, “Rogamos caiga el agua, para es posible lo sembramos el maíz desgranado/lo desgranado”. La actividad laboral se remite a lo comunitario, al nosotros —ti…t— colectivo. Igualmente sucede con el título mismo, “Titajtaketzakan”, el cual se descompone de lo simple a lo complejo, de la unidad radical (-ketza) al quinteto en (12).

(12)

nimuketza, “me levanto”, à nitaketza, “hablo”, à taketzal, “horcón”, à taketzalis, “lengua, idioma” à nitajtaketza, “platico, dialogo”, à ti-taj-ta-ketza-kan, “hablemos, platiquemos, dialoguemos”.

Horcón del universo (ta-ketza-l), la lengua (ta-ketza-lis) erige (ø-ketza) un Mundo palpitante de energía anímica en palabras. La interrogante del sentido cultural no la disiparía imponer nociones lingüísticas ajenas a la tradición oral. Por lo contrario, la exigencia epistémica consiste en indagar el conocer visual (-ix-mati) y la creencia cordial (-yul-mati) de la identidad comunal. Sin ofrecer un inventario exhaustivo, a continuación se desglosa el contenido de los relatos por orden progresivo de capítulos. Se recuerda que los fines analíticos de esta síntesis impersonalizan las creencias comunales y los testimonios personales.

Identidad fluida entre lo humano y lo animal: se siwapil muchiwki kawax, “una muchacha se hizo caballo”, porque kichiwa te yek, “no lo hace bien”. Mala conducta como degradación animal de lo humano. Invasión de chapulines. Enfermedad ósea (ne kujkutia ne ujumiyu), ardor o resfrío medular, curada por el agua (at). El río en resurrección (-yul-kwi) de los enfermos. Si el corazón (-yul) se vincula a la vida (-yul-tuk, “acorazonado”), acaso el creer (-yul-mati) lo glosaría el “saber vivo/palpitante”. Intervención Divina en 1932. El río (ne apan; wey apan) como muro (sobre)natural, protector del pueblo, al igual que se wey at. Vivir enfrentamiento armado en los 80. Uso del refajo (kweyat). Cambio generacional de vivienda y vestido. Encuentro comunal de Nuestro Devoto, protector anti-comunista. La orilla de la playa (tentenplaya) como sitio de reunión con el niño santo (ne piltzin katka se santuj). Versión alternativa del nuevo santo turco (itukay pal turku), cuyo encuentro sucede siempre en la orilla de la playa (tentenplaya). Construcción de la iglesia (ne tiupan) y encuentro del santo por unos niños (sejsé pipilmet). Festejan Nuestro Devoto. Calendario alternativo por conteo mensual: ne achtu tunal pal chikwey metzti pal xiwit, “el primer día de ocho mes/luna de año”. Cofradías y mayordomías. La vivencia histórica la certifica “naja katka tatuktiani pal ne cofradía, yo era mayordomo (de tuktia, “enviar, mandar, ordenar”) de la cofradía”. Historiantes y vestimenta. Por un albur singular, si la historia objetiva la escriben los historiadores, “ne historia” la reviven los historiantes. Siempre hay al menos “ume historia, dos historias”: la del objeto ajeno y la del sujeto mismo. El vapor del Nesilis pal Tuteku kan nesi ne Tupiltzin, “el nacimiento de Nuestro Padre, donde nace el Nuestro Niño”. Al igual que Santo Domingo de Guzmán, el Niño llega del extranjero, de un país tipificado como “tzujtzunkalxilut”. Petición de lluvias por procesiones a Tata Xilo. Calendario alternativo por conteo mensual, según la estación: ne tunal kaxtul pal achtu metsti pal xupan, “el día 15 de primer mes/luna de invierno”. Cantares parabienes en réquiem del buen morir por “ne itunal pal ne kunet” y por “ijiyu ikunet”. La correlación entre ambas energías anímicas —tunal e ijiyu— queda por investigar. El tunal como energía anímica que puede perderse o confiscarse. “Nemi yulmatilis, ka kaj yulmati, kiané panu. Ken su taja tiyultaketza u tuyulmati…”, “existe la creencia, quien cree, así sucede. Como si piensas o crees…”. Nueva correlación entre tunal e ijiyu: tunal tiwelit tilwiat ka ijiyu pal se. El -yul- como eje del creer y pensar, “alzar cordial/vivo”. Chamanismo (Lujluj) que confirma la identidad fluida entre lo humano y lo animal. Extorsión al amenazar, chupar huesos de muertos, organizar competencias, recibir pruebas de iniciación. Comer muertos —¿acaso carne/hueso animal?— como acto hechicero: kichichina ne ujumiyu pal ne mijmikini. Quizás ingerir alimentos y bebidas equivalga a sustraer energía anímica ajena. Tal vez. El buen chamán vuela, patani. Historia de Nanawatzin y el morro como emblema de la matriz. Desafío generacional de los nietos contra la abuela. Comer muerto (tikwa mikini). El ijiyu como energía anímica, la cual se captura para obtener fuerza de trabajo: (Ne monarca ijyu katka…ken mujmichin) kipiatuya ne mujmula, ne ijiyu ne tay miktiwit, “(El monarca ánima era…como peces) la tenía las mulas, las ánimas las que (están) muertas”. La memoria comunal vs. el archivo histórico: la huella pétrea de Hernán Cortés, “nemituya se tumak tet […] keman panuk, nakak marcado ne kasko ne mula né, había una gran piedra […] donde pasó, quedó marcado en casco (de) la mula ahí”. Historias de la piedra donde espantan (tet tamutiat), ciudades (weytejtechan kalijtik) subacuáticas como mundos paralelos y rapto, peticiones de bienes monetarios y ganado. La cueva y barranco (ne Ustut ka Salto; ustut sujsull tamutiat) como vías de comunicación al inframundo. La poza donde asustan (ne tenhat kan tamutiat). La figura de Tatalax. Historias de serpientes y la Cuyancúa, seres acuáticos. Petición de dinero, aparición de energía anímica (kujkul) y flujo de lo humano hacia lo animal: ne kuyamet katka tukniwan. Transformación en animal como opresión depredadora: nemanha techkwat, “luego nos comen”. Siguanaba y niño barrigón gran sombrero, en versiones alternativas al relato mestizo oficial. Siembra según las fases de la luna, es decir, del mes, de acuerdo a un calendario alternativo: ajsi ne axtu metzti pal ne xupan pal tiwelit titatukat, “llega la primera luna (mes de mayo) del invierno para podemos, sembramos”. Historia de los Huracaneros e invención del día de la Cruz. La aparición de “Ne lujluj huracaneros, Los chamanes Huracaneros” malignos, contra quienes: “yawit kitaliat ne cruzcruz wan nejnexti tik ne mijmil, wan nusan ixpan tenkal ne kajkál, wan yajika kichiwat katka ne santa cruz ne yey tunal pal achtu metzti xupan, “van, asientan las cruces con cenizas en las milpas, y también en frente/ojo (de) entrada/abertura-casa, las casas, y así hacían la Santa Cruz el tres día de(l) primer mes/luna invierno”. Estas figuras ofrecen quizás una fluidez de identidad entre el viento y lo humano. También existen Huracaneras o chamanes femeninas. El barro y su ardua labor, cuestión de género.

Como las veinticuatro (24) horas, el resumen precedente convida a una “vuelta al mundo” de la tradición oral en un solo “día”. Es sabido que no basta la simple recolección del café, del cacao o del maíz. Asimismo sucede con la transcripción de los relatos. Es necesario elaborar varias hermenéuticas históricas de su mensaje. Previo al paso de “lo crudo a lo cocido”, cada fruto debe pelarse, desgranarse, despulparse —a veces—, secarse, antes de cocerlo o rostizarlo.

Todo este proceso precede la culinaria propiamente dicha, esto es, la transformación del maíz en tortilla, atol, tamal, etc., así como el del café en bebida o grano tostado recubierto en dulce; la mutación del cacao también en bebida o sólido chocolate, azucarado, salado o picante. A esta larga metamorfosis de lo natural en culinaria, se aboca este corto ensayo. Rescata las gestas celestiales (ikajku) de enero de 1932, tan verdaderas como las humanas. Sin la secuencia creer (-yul-mati) – conocer o saber sensible (-ix-mati) – saber (-mati), la razón decae al renegar la secuencia precepto-afecto-concepto. Una sola conclusión la desglosa el párrafo final.

En un mundo regido por la tecnología —obsesionado por la única verdad objetiva— lo primitivo no se halla en el pretérito. La “sociedad sin historia ni escritura” la delata la propia experiencia personal acallada. El silencio de nuestra vivencia es la verdadera pre-historia. En estricto sentido ortodoxo, si “ser primitivo” implica “no escribir la historia” —personal y comunitaria en caracteres latinos— la práctica de la ciencia calificaría como tal. En efecto, se niega a sopesar en letras y fórmulas los sentimientos de sus practicantes. Lo primitivo es la actualidad técnica, la cual desdeña la experiencia y la vida misma como hechos verdaderos inscritos en el cuerpo y almas humanas. De esta consideración conclusiva se deduce el título del ensayo. La pre-historia es la vivencia acallada bajo el velo de la ciencia. (continuará)

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