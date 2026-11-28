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Caralvá

Intimissimun

Decreto contra honduras del Cónsul Inglés

Limita territorios del rey misquto

Gaceta de El Salvador en la república de Centro-américa

San Salvador 27 de diciembre de 1850

IMPORTANTE A LOS CENTRO-AMERICANOS

Tenemos a la visa del pública los documentos insertos a continuación, y aunque ellos no han menester comentarios para ser apreciados en lo que valen y suponen, añadiremos unas pocas reflexiones.

Hace mucho tiempo que el Cónsul D. Federico Chatfield ha acostumbrado presentar sus pretensiones y reclamos de una manera impropia, poco adecuada y no respetuosa, que con harta razón los gobiernos han prorrumpido en amargas quejas contra él, pero nunca antes de ahora habíamos visto que aquél que pretende, haga de su pretensión un derecho, y se apropie por la fuerza, de aquello mismo que anteriormente ha reconocido y confesado no pertenecerle.

Los términos en que están concebidos los oficios de 5 y 6 del presente, dirigidos desde Guatemala por el expresado Cónsul al Gobierno de Honduras, estableciendo discrecionalmente los límites de la Mosquitia y comprendiendo en ellos un área tan extensa que abraza la mitad del territorio perteneciente al dominio de aquél Estado, no pueden ser más escandalosos e irregulares; y tanto más dignos de llamar la atención cuanto que en ellos se atribuye este hecho al gobierno de la reina de la Gran Bretaña, si autorizar este acerto con un documento de ninguna clase.

Nada de lo que hoy sucede nos causa novedad; hace tiempo que venimos publicando nuestros datos y sospechas a este respecto, anunciado que al fin se realizaría el escándalo que ahora vemos y que denunciamos al mundo todo. Comprendemos bien que la facción dominante de Guatemala aun prepara días amargos y críticos al Estado de El Salvador y a sus aliados y amigos.

El Plan envejecido de vender su patria que ha venido poniéndose en ejecución de un modo paulatino, parece que debe caminar yq a pasos más largos como nos lo demuestran los hechos que a nadie se ocultan hoy.

Los verdaderos enemigos de Centro-América no están más allá de los mares; Guatemala los abriga; ellos son lo que oprimen a aquel pueblo; ellos los que atizan la animadversión personal del Cónsul Chatfield hacia nosotros; ellos lo que proyectan y solicitan se nos perjudique con bloqueos; ellos los que aconsejan la desmembración de territorios; ellos los que han sembrado y mantenido la división en la república para presentarla despedazada y débil al extranjero; ellos los que por fin, buscan, inquieren, discurren u procuran cuantos males y sinsabores pueden suceder a los Estados, ¿Hay paciencia para tolerarlos más tiempo? ¿Hay libro que pueda contener la crónica de sus conspiraciones traidoras y de sus nefandos proyectos?

El Gobierno de El Salvador débil para pugnar con una gran potencia, no por eso se someterá ignominiosamente a un silencio vergonzoso y criminal. Levantará su voz. Si la levantará con altivez protestando a la faz de las naciones contra las injusticias que se le hacen y contra las ofensas que se infieren a sus aliados, Consignará los derechos de Centro-América en protestas solemnes, explícitas y bien razonadas; hará notorio al mundo, todo aquello que entienda le cumple publicar. Llevará sus quejas hasta el oído de los gobiernos poderosos y justos de la América y de Europa; y llegado el caso sellará con su sangre el principio que sirve de regla a su conducta. Pero entiendan los pocos maquinadores del interior que hoy destruyen Guatemala, que los Estados habrán de pedirles cuenta de su larga carrera de traiciones y ominoso prevaricato.

Traducción

Sr. Ministro de Relaciones del S:G: del Estado de Honduras. – Comayagua – Legación de S.M.B. – Guatemala 5 de diciembre de 1850.

Eludidas sistemáticamente o más bien desechadas por el Gobierno de Honduras las frecuentes propuestas que a nombre de S.M. la reina de Gran Bretaña e Irlanda en representación del Rey de Mosquitos, se ha hecho a la república de Honduras con el fin de determinar por medio de un arreglo forma, los límites entre los dominios del expresado Rey de Mosquitos, y los territorios de la república de Honduras, S.M.B: ha creído que lo conveniente e interés de ambas partes exigen que este punto no quede por más tiempo si fijarse, y como una prueba del espíritu conciliaros que anima a S.M.B. sobre este particular se ha resuelto a declarar, que las fronteras del territorio Mosquitia por la parte que linda con Honduras se considerarán ser las mismas que marcaban aquel rino el 15 de septiembre de 821,[1] en que Honduras como parte del antiguo reino de Guatemala se hizo independiente de la monarquía española. – Fijada esta base, queda determinada la situación respectiva de los dos países conforme las disposiciones civiles y eclesiásticas que ha regido en Honduras; una vez que las ciudades y villas que se hallan situadas en la frontera Mosquita con autoridades municipales y curas, quedan como hasta aquí, y bajo la jurisdicción del Gobierno y autoridades de Honduras. – Lo inexacto de los datos geográficos que hay con arreglo al interior de Centro-América no permite por ahora que se determinen la latitud y longitud de los lugares de Honduras a lo largo de la frontera al Este y Nordeste; más las circunstancias exigen la designación de la línea general de límites que el gobierno de la reina está dispuesto a sostener como territorio mosquito, hasta tanto que el Gobierno de Honduras se preste a entrar en una discusión amigable, y a nombrar para ello comisionados que marquen de una manera permanente la línea divisoria entre ambos territorios. – El infrascrito encargados de negocios del Gobierno de S.M.B en Centro-América, bajo este tiene el honor de manifestar al señor Ministro del Supremo Gobierno de Honduras que la línea general divisoria del territorio mosquito, queda fijada en el Cabo de Honduras y Punto de Castilla, en la longitud occidental de 86º dejando la ciudad de Trujillo una pocas millas al poniente, y siguiendo este meridiano, la línea corre al Este o Levante a las orillas de Sonaguera y Olancho viejo, y de ahí continúa por los montes que están al Norte del partido de Tegucigalpa hasta donde dicho partido se une a la jurisdicción nicaragüense de Nueva Segovia. – A fin de evitar cualquier equivocación o mala injerencia respecto a las poblaciones correspondientes a Honduras, desde antes de su independencia en 1821, se acompañan dos listas a la presente nota; una formada marcando los distritos para la elección de Diputados a Cortes, y la otra de los curatos y sus anexos en la Diócesis de Honduras, los cuales con sus respectivos ejidos, y haciendas de dueños particulares con debidos títulos que se hallan situados en las frontera al Este y Nordeste de Honduras, es entendido, se considerarán como fura de los límites de Mosquitia en la frontera de Honduras. – En conclusión, el infrascrito, al expresar que la línea referida es la que se considera como límites entre ambos países tiene que reiterar, que el gobierno de S.M.B. esta resuelto a sostenerla a nombre del rey de Mosquitia, sin dejar por esto de estar dispuesta a negociar y convenir amigablemente con el Gobierno de Honduras sobre bases estables el arreglo final de estas cuestiones. – El infrascrito aprovecha & – Firmado. – Federico Chatfield. Es conforme -Santa Rosa. Diciembre 19 de 1850. – Ministerio General del Supremo Gobierno del Estado de Honduras. – Cabañas.

Traducción. – Sr. Ministro de relaciones exteriores del Supremo Gobierno de Honduras -Comayagua -Legaciòn de S.M.B. – Guatemala, Diciembre 6 de 1850. – Sr. Con referencia a mi nota de ayer en que se declara cual es la línea divisoria que el gobierno de S. M.B. como protector de los dominios mosquitos, está disposición a sostener a nomrbe del rey de aquel país, tengo ahora que informar a US. que los varios cortes de caoba que hay a los dos lados del río Román quedan dentro de la frontera mosquita. – Deben en consecuencia ser respetadas las casas inglesas que tiene dichos cortes, y no repetirse las violencias que han producido la necesidad de exigir reparación por los perjuicios causados a Matte y compañía de Belice por las autoridades de Honduras. El Sr. James Welsk de Belice que tiene corte en el río Román y que en la ignorancia del hecho de estar aquel río dentro de los límites de mosquito, se ha obligado a pagar al Gobierno de Honduras por la madera de corte en la orilla del río, la suma de 5000 pesos, ha sido avisado por el gobierno de S.M. para que ponga dicha suma en mi poder teniendo ahora que comunicar que en efecto la he recibido del Sr. Welsk, que por consecuencia el Gobierno de Honduras se servirá cuidar de que no se cobre de ningún modo al Sr. Weslk aquel dinero y que será conmigo con quien, el Gobierno de Honduras, tenga que tratar del arreglo de las cuestiones de que depende este pago. – En vista de que varias casas de Belice y otras continúan pagando actualmente grades sumas al Gobierno de Honduras por las patentes o licencias de cortar caoba en sus costas entre Omoa y Trujillo, sin atender absolutamente por el Gobierno de Honduras a las obligaciones contraídas por su decreto de Omoa de 9 de septiembre de 841[2] declarando que la mitas del valor de dichas licencias se me entregaría a mi o mi representante a beneficio de los ingleses tenedores de bonos, es mi deber manifestar a US. que a menos que el Gobierno de Honduras responda inmediatamente del dinero que a virtud del decreto referido se nos ha debido entregar y el que ha sido injustamente remitido (?), se tomarán medidas para exigir satisfacción. – Aquel decreto es un acto público del Gobierno de Honduras en favor de los accionistas ingleses por medio del representante del gobierno británico, y es por tanto un compromiso formal de parte de Honduras para con la Gran Bretaña, que por supuesto no puede infringirse por el Estado de Honduras sin dar justo motivo de ofensa a la Gran Bretaña – Tengo & . – Firmado – Federico Charfield – Es conforme . Santa Roda, diciembre 19 1850. -Cabañas amazon.com/author/csarcaralv

[1] 1821

[2] 1841

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