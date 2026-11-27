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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

A su memoria.

Santa Tecla es cuna de importantes comunicadores sociales, que ponen en alto el nombre de La Ciudad de Las Colinas.

Hoy conoceremos trazos de la vida de Juan Isolino Calderón Rosa (+), el popular “Jhonny Calderón”, quién se desempeñó como locutor, presentador de televisión, docente universitario, compositor y promotor artístico de grupos nacionales.

Jhonny Calderón nació en Santa Tecla, hijo del profesor y compositor suchitotense Juan Isolino Rosa (+), realizó sus estudios en el Instituto Nacional José Damián Villacorta y una licenciatura en Comunicaciones y Relaciones Públicas en una universidad privada del país.

A inicios de los 70s, comenzó su trayectoria en radio como locutor-operador de la extinta Radio Mercado de Max Arriaza, en la que se destacó por su entusiasmo y energía al micrófono.

En 1980 ingresó a las extintas Radio 10 y años más tarde a Radio Teatro, donde impregnó su estilo juvenil que lo caracterizó en vida. En la “Estación Moderna” como era conocida Radio 10 conformó un club llamado “Las Jhonny Angels” donde conocería a su esposa de toda la vida, según memorias del exlocutor Sergio Ramírez (+).

En 1985 pasó a televisión, siendo parte del elenco del desaparecido YSTU que era la versión de XETU de México, allí compartió escena con Luís Balibrera, Ana Lucía Figueroa y Carla Barba; donde era el encargado de abrir el programa.

Por esas fechas, fue parte de la jefatura y animación de la extinta Disco Music Show empresa de eventos bailables a lo largo y ancho del territorio nacional.

En 1989 compuso la canción “Quisiera”, interpretada por Gerardo Parker para el Festival de la OTI celebrado en Miami Florida, Estados Unidos.

En 1994 ejerció la docencia en una conocida universidad capitalina, de la que un servidor fue su alumno, donde compartió su vasta experiencia en el mundo del micrófono. En ese año fue director de la radio 105 Salsa, propiedad de Saúl Avelar “Chilango (+).

Fue promotor y representante en 1994 de las agrupaciones Prueba de Sonido y Sangre Morena, las que aún se mantienen vigentes en la farándula nacional.

En 1995, compartió junto a su hermano Felipe un programa de televisión de corte tropical donde promocionó a orquestas y grupos nacionales.

Juan Isolino Calderón Rosa falleció en 2006 en Santa Tecla ¡Hasta siempre Jhonny!

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