Poder blando, gobierno blando, dictadura blanda

César Ramírez

Son términos que debemos profundizar por su repentina actualidad, aunque el orden de nominación en este caso es aleatorio.

Gobierno blando (Iglesia colonial)

Muchos miembros de la Iglesia durante la época insurreccional de 1811 en San Salvador fueron instrumentos que lucharon al lado de las fuerzas imperiales de España, la Iglesia no solo condenó las insurrecciones, sino que excomulgó a muchos insurgentes.

El imperio español usó a la Iglesia como arma de dominación coincidente con aquellos intereses, en el libro: El Salvador Insurgente 1811-1821 Centroamérica /César A. Ramírez A – 1ª. ed. – San Salvador, El Salv.: Editorial Universidad Tecnológica, 2012 – 473 p encontramos la cita: Iglesia contrainsurgente “Si necesitasen otros auxilios me los pedirá Vm. Prontamente en la inteligencia que no falta fuerza en este Gobierno y recursos suficientes para sujetarlos sino quisieren aprovecharse de los medios suaves nacidos de las paternales entrañas del Exmo Sr. Presidente que primero del intentarse. El R.R. Guardian del Consejo de Misioneros Apostólicos Fr. José Vidaurre y el R. V. Fr. Nicolás Pineda van con el fin de sosegar a ese Pueblo. Dios que a V.M. a Santa Ana noviembre 26 de 1811. – José Aycinena.1

En esa condición leemos el ejercicio del gobierno con uso de fuerza y el método “blando” o gobierno blando, es un término conocido por los imperios y gobernantes desde hace centurias, sirva la presente para los futuros estudios.

Dictadura blanda

“Dictadura blanda es una dictadura poco rigurosa en comparación con otra. Según Anne Applebaum, es una forma de dictadura que no requiere violencia masiva para permanecer en el poder, sino que consiste en colocar a élites de cuadros que controlen la burocracia, los medios de comunicación públicos, los tribunales y, en algunos casos estatales”2 el término es usado para calificar a diferentes gobiernos de América Latina, África, Oriente medio y estados postsoviéticos. Es común en el acervo popular en Chile, México, Uruguay, Colombia.

Poder blando

“El poder blando es un término usado en relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor político, como por ejemplo un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos. El término fue acuñado por el profesor de la Universidad de Harvard Joseph Nye en su libro de 1990 Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, que luego desarrollaría en 2004 en Soft Power: The Means to Success in world Politics. El valor del término en cuanto concepto o teoría ha sido bastante discutido, a pesar de haber sido ampliamente utilizado como forma de diferenciar el poder sutil de la cultura o de las ideas, frente a formas más coercitivas de ejercer presión, también llamadas poder duro, como por ejemplo la acción militar, o como las presiones y condicionamientos de tipo económico”3 .

En cualquier caso, esas formas teóricas se refieren a nuestra realidad en El Salvador, en términos sociológicos se pueden resumir en los clásicos conceptos: “forma de dominación y forma de gobierno” de los cuales se derivan un amplio catálogo de clasificaciones.

El caso que nos interesa en nuestra nación se debe a que algunos teóricos plantean el fin del “poder blando” referido al caso de USAID, en realidad es un acontecimiento inesperado, la forma de calificación y descripción de la actual administración del presidente Trump es una distopía…

Algunas notas de prensa indican una saga rocambolesca tragicómica inesperada en una nación como Estados Unidos, cuando el 5 de febrero 2025 el presidente Trump confirmó la denuncia de sobornos en la USAID: “Es muy, muy corrupta”4 el resto del mundo figuró una denuncia de un nuevo gobierno al anterior demócrata, dos días después el 7 de febrero, Trump sobre USAID: “¡ciérrenla!”; para el 24 de febrero “USAID suspende a casi todos sus empleados y despide a 1,600 en EE.UU”5 increíble evento que en la nación más poderosa del mundo se ejecuten acciones de esa naturaleza, en América Latina es usual que un gobierno nobel arrase con todos los empleados públicos de la anterior administración, pero en EE.UU es inédito, el parecido con nuestras naciones es sorprendente.

Los conceptos anteriores: Poder blando, gobierno blando, dictadura blanda son muy parecidos, todos son el soporte de un poder real impuesto, sostienen a un gobierno concreto que se prolonga por estos mecanismos legales e ilegales.

El impacto en nuestra nación de USAID fue notable en momentos de desastres naturales (terremotos, pandemia, desplazados climáticos); USAID fue un apoyo para superar el subdesarrollo que promovió la denuncia de la corrupción; USAID trabajó en áreas rurales con diversos proyectos para las comunidades en salud y educación, además el apoyo a proyectos académicos también fue constante etc. ahora esa línea no continuará, asistimos al fin de una era de “poder blando” RIP USAID… amazon.com/author/csarcaralv

1. (DHE Proceso por Infidencia pág. 387 ) El Salvado Insurgente 1811-1821 Centroamérica.. pág 204

2. Microsoft Bing / RAE Dictablanda

3.https://es.wikipedia.org/ wiki/Poder_blando

4. 05FEB025 RT Trump denuncia sobornos USAID

5.24FEB025 RT USAID suspende…

