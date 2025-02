Plantón en BINAES 9 de febrero 2025

César Ramírez

@caralvasalvador

Las gradas del BINAES en la Plaza Gerardo Barrios en aquella hora de la mañana estaban abarrotadas de colores, grupos de jóvenes alegremente portando carteles, afiches, pancartas, banderas etc., con diversos mensajes políticos, medioambientalistas, anti minería metálica, pacifistas, universitarios etc.

“ Cavar hoy es nuestra propia tumba mañana #NoAlaminería”; “El que no quiere a su Patria no quiere a su madre”; “El dinero no se puede beber”; “El agua es una fuente importante para la vida y la vida se respeta, la salud del pueblo vale más que tu capricho”; “Por la salud y la tierra Resistimos”; “El extractivismo es nuestra pobreza”; “El agua vale más que el oro”; “no a la minería”; “La minería no es progreso es retroceso”; “Queremos desarrollo no destrucción, no a la minería”; “Haga Patria derroque al corrupto de turno, no a la minería”; “Vida Sí”; “ A Palestina con amor desde El Salvador”; “ no a la minería” con calaveras en la vocal o”; “no se puede vivir con tanto veneno”; “somos las voces que no podrán callar ¡no a la minería! Si a la vida”… Al lado de las pancartas jóvenes con tambores, timbales, redoblantes; juventudes con cacerolas; banderas con leyenda: resistencia popular BRP; “Medicina amarga solo en MINECRAFT”; “El agua vale más que el oro”; Bandera de Líbano; Bandera de Palestina; “Estudiantes contra la minería”; “La voz del pueblo vale más que el oro”; “Defendamos nuestra casa común, Cabañas libre de minería”; “Queremos vivir”; “¿medicina amarga o tóxica? ¡no a la minería!”; “Quieren quitarme el Río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya, no, no suelte la bandera ni olvide el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le paso a San Sebastián”; “La Revolución será en defensa de la tierra o no habrá donde hacerla, no a la minería”; “La minería es muerte El Salvador Labora Dignity”; “Sin oro se vive sin agua se muere, firma ya”; “Querés quitarme el Río, a cambio de pagarme 1 recibo de luz”; “Libertad para los líderes comunitarios, Santa Marta”, “Por Santa Marta por los que tienen miedo decimos: Presente”; “Estudiantes no a la minería”; “Bukele que tu codicia no destruya nuestras tierras”; “El amor está en el aire y en nuestras tierras #no a la minería firma ya”; mientras cantos, tambores, gritos acompasados de protestas con golpes de cacerolas al ritmo del redoble colman la plaza tornada en carnaval.

Podrá ser una expresión juvenil idealista, muy distal de las anteriores expresiones políticas del siglo pasado o las conocidas en fechas memorables: 16 enero, 1 de mayo, 15 de septiembre, pero a diferencia de aquellas el sector juvenil de las universidades demuestra presencia con un tema que incluye a la nación, implica el futuro e irrumpe en todas las generaciones, puesto que el producto de la minería metálica es letal, ello unido a las otras catástrofes que se desarrollan sigilosas pero de igual mortalidad como el impago a las pensiones, el pago de los intereses de la deuda, el desempleo y la llegada de cientos de miles de deportados, despidos en salud, educación etc., el panorama es tenebroso, no solo para una generación sino que implica al Estado, por ejemplo el caso de COSAVI que anuncia muerte de cuarta víctima y responsabiliza a superintendente (11FEB025 EDM)… ese fraude fiscal es una amenaza para el sistema financiero.

El plantón en el BINAES podrá ser otro esfuerzo idealista-juvenil del siglo XXI, pero une muchas generaciones por su carácter de movilidad en las voluntades que inician el recorrido de abandonar la comodidad de observar desde sus teléfonos móviles o redes sociales el que hacer de las justas causas, puesto que dentro de veinte o treinta años recordarán sus pasos con la satisfacción de haber luchado por lo correcto, los otros solo viven de sus lamentos conjugando el pretérito imperfecto de “hubiera o hubiese”… “hubiera protestado contra la dictadura…” amazon.com/author/csarcaralv

