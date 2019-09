Plan de seguridad ¿destruir imagen del FMLN y ARENA?

César Ramírez

@caralvasalvador

El pronunciamiento del director de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social Carlos Marroquín: “¿a quiénes no les conviene que el presidente Nayib Bukele triunfe con este Gobierno en estos cinco años? a ARENA y al FMLN, no les conviene, si saben que no hay violencia y no hay homicidios como el día de ayer (domingo), el presidente se fortalece” (24SEP019 LPN), si de acusar a los adversarios políticos se trata, todo fracaso en cualquier campo se atribuirá a opositores en todo nivel, nadie estará a salvo de las falsedades de los nuevos funcionarios, quienes con facilidad repartirán descréditos todos los días, probablemente en los siguientes años, con el objetivo evidente de ganar las futuras y lejanas elecciones el 28 de febrero 2021, de otra forma no se comprende la campaña de falsedades contra la oposición política.

¿Plan de Seguridad para destruir la imagen del FMLN y ARENA?

Se solicitan más de $575 millones para las tres primeras fases (periódico equilibrium 01JUL019) de los cuales $200 millones serán en calidad de préstamos… ¿Qué sucederá si la Asamblea Legislativa no los aprueba? En ese caso se les acusará de formar una alianza opositora que bloquea la nueva administración, así aumentará el volumen con toda clase de improperios, falsedades, infundios, divulgaciones anónimas, etc. pero no se darán explicaciones del destino ¿por qué no se explica el objetivo, los resultados o incluyen auditorías independientes del destino de esos fondos? tal cuestionamiento ha surgido con la nueva aprobación de $91 millones que no tienen relación con la Seguridad Pública (21SEP019), pero si con fines electorales disfrazados de acciones sociales.

La herramienta de la comunicación social también tiene un límite en estos casos, uno de ellos es la legalidad por las declaraciones de funcionarios que no tienen fuero constitucional, otra es la aritmética política dentro de la Asamblea Legislativa, además los amparos en la Sala Constitucional que pueden calificar el destino de los fondos públicos, entonces no se trata del escenario: “amigos-enemigos” sino de la nación, ante problemas de larga data.

Si mañana surgen problemas peores (Dios no lo quiera) se acusará de nuevo a ARENA y FMLN, así hasta el infinito… Pero recuerden el momento electoral ha pasado, el próximo evento es lejano, mejor proponer soluciones posibles y viables.

www.cesarramirezcaralva.com