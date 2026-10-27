Partidos aliados de Flávio Bolsonaro reconocen victoria de Lula

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BRASILIA/Xinhua

Partidos que en la segunda vuelta electoral de Brasil apoyaron al candidato derrotado Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), reconocieron este lunes la victoria del presidente Luiz Inaçio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) e indicaron que no apoyarán el intento de anular y repetir los comicios.

Lula da Silva obtuvo la reelección con el 51,79 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta, contra el 48,21 por ciento de Flávio Bolsonaro, según datos divulgados en la noche del domingo por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Tras ese resultado, el candidato del PL anunció que pedirá la anulación de los comicios después de que el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogara la votación por dos horas ante problemas de transporte en ciudades como São Paulo y Salvador de Bahia.

El presidente nacional del partido Republicanos, el diputado reelecto Marcos Pereira, afirmó que el nuevo mandato exige respeto a las diferencias e interlocución con el Poder Legislativo.

«El nuevo mandato trae la responsabilidad de gobernar para todos los brasileños, incluidos los que votaron por Flávio Bolsonaro, con respeto a las diferencias y diálogo con el Congreso Nacional», escribió Pereira en redes sociales.

El Movimiento Democrático Brasileño (MDB) también reconoció el resultado al señalar que Lula fue «reelecto democráticamente de acuerdo con la Constitución de 1988» y calificar el resultado como la expresión soberana de la voluntad popular.

Otros partidos que apoyaron a Flávio Bolsonaro, como la federación entre Unión Brasil y el Partido Progresista (PP), no difundieron ningún pronunciamiento oficial tras el escrutinio.

Sin embargo, el senador electo Arthur Lira, expresidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales líderes del PP, escribió que Brasil «hizo su elección democrática» y defendió trabajar con «diálogo y responsabilidad».

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que no apoyó a ningún candidato en la segunda vuelta, reconoció la victoria de Lula da Silva, le deseó éxito y anunció que permanecerá en la oposición.

El presidente nacional de la agrupación, el diputado Aécio Neves, dijo esperar que «sepa buscar la unión de los brasileños, respetando las diferencias que forman parte de la vida democrática».

En el ámbito internacional, todos los presidentes de los países sudamericanos reconocieron el triunfo de Lula da Silva, salvo el mandatario argentino Javier Milei.

También saludaron la reelección de Lula da Silva los Gobiernos de Francia, España, Canadá, México, Panamá y Cuba, entre otros.

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