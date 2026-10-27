Diputado brasileño ofrece apoyo a la izquierda mundial tras elogio de Petro

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Brasilia/Prensa Latina

El diputado brasileño ©se puso a disposición de la izquierda mundial para combatir a la extrema derecha, tras recibir elogios del expresidente colombiano Gustavo Petro.

“Me pongo a disposición de Colombia, de su pueblo y de la izquierda mundial para unir fuerzas en la lucha contra la extrema derecha y erradicar de una vez por todas la amenaza fascista de nuestros países y del mundo”, escribió el legislador en sus redes sociales.

Janones agradeció el reconocimiento de Petro y afirmó que el exmandatario colombiano también había sido víctima de una alianza entre grandes empresas tecnológicas y sectores de la extrema derecha que, según expresó, utilizan el poder económico y las plataformas digitales para atacar la democracia y manipular la voluntad popular.

El diputado manifestó asimismo su admiración por la firmeza de Petro frente al imperialismo estadounidense y en defensa de la soberanía de Colombia y América Latina.

“¡La lucha por la democracia no conoce fronteras! ¡Nuestra América debe permanecer unida, libre y soberana!”, expresó Janones, quien concluyó su mensaje con un saludo desde Brasil al exgobernante colombiano.

Petro, por su parte, había destacado la contribución del parlamentario a la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, quien el domingo obtuvo un nuevo mandato presidencial al derrotar al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

“Este es el genio detrás de la victoria de Lula”, escribió el exmandatario en la red social X, al referirse a la estrategia que combinó la movilización en WhatsApp con las acciones presenciales durante la campaña.

Petro resaltó la creación del canal Ejército de Lula, coordinado por Janones, que superó los 10 millones de seguidores en la recta final de la segunda vuelta presidencial.

Los seres humanos ganaron la batalla contra los bots falsos de los grandes ricos del mundo y el software de escrutinio era totalmente público, añadió el exgobernante, quien vinculó la experiencia brasileña con la disputa por la comunicación política en el entorno digital.

La estrategia articuló la difusión de contenidos entre simpatizantes con la movilización en las calles, en una campaña marcada por la polarización y los proyectos divergentes de Lula y Flávio Bolsonaro.

Durante la celebración de su victoria en la avenida Paulista, en São Paulo, el presidente reelecto también reconoció el trabajo de Janones, a quien llamó “general”, y anunció que la comunicación digital tendrá un espacio destacado en su próximo gobierno.

Lula afirmó que buscará ampliar la participación popular en las decisiones gubernamentales.

Estos pronunciamientos tienen lugar en un escenario regional de disputas políticas en el que las redes sociales y las grandes plataformas tecnológicas ocupan un lugar cada vez más relevante en la difusión de mensajes y la organización de las campañas electorales.

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