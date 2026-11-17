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Lima/Prensa Latina

El papa León XIV se despidió este lunes del pueblo peruano tras una misa masiva y con un breve mensaje de afecto y agradecimiento por lo vivido en seis días, llenos de emociones y calor popular multitudinario.

Se refirió a “este querido Perú, que es también mi patria por adopción”, al tiempo que expresó su reconocimiento a quienes trabajaron para que esto fuera posible, como las autoridades civiles y religiosas.

También agradeció a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación.

“¡Gracias, Perú, por recibirme con los brazos abiertos! Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa!”, y agregó que debe seguir su misión en otros lugares; pero, “quiero decirles que los llevo a todos en el corazón”.

Durante la misa final, con asistencia que la prensa local estima en un millón 500 mil participantes, pese al fuerte calor, ocupó la explanada de la base aérea de La Palmas, en áreas parceladas divididas por corredores que el Pontífice recorrió para saludar a todos los grupos antes de la misa, la cual tuvo un contenido esencialmente religioso.

Durante el transcurso de la ceremonia y despedida, la alegría, la música religiosa y las canciones en ritmos peruanos y populares agregaron el baile al homenaje final de la población al Obispo de Roma.

La fiesta siguió con la muy popular de la versión peruana de la terrenal cumbia, con matices andinos y ritmo tropical a canciones a las que le introdujeron letras religiosas.

León XIV se dirigió en automóvil cerrado a la base del Grupo 8 de la Fuerza Aérea para emprender el regreso a Roma.

El Santo Padre norteamericano-peruano llegó a Lima el 11 de noviembre, tras visitar Uruguay y Argentina y recorrió las ciudades norteña de Chiclayo y dos cercanas, así como la surandina de Cusco y la suramazónica de Pucallpa.

Su visita se caracterizó por la intensidad y la algarabía popular, así como por sus mensajes mayormente religiosos, pero de contenido social, además de la solidaridad con los pobres y marginados, el culto a la equidad, los derechos de los trabajadores y los pueblos nativos, a lo que se sumaron denuncias asociadas a la explotación y la discriminación, entre otros valores humanos.

El programa que cumplió se mantuvo al margen de lo oficial, terreno al que dedicó la visita de rigor al Palacio de Gobierno, apenas llegó el 11 de noviembre, cuando se reunió además con la élite estatal, política y empresarial de Perú.

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