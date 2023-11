Padre Hernández llama a estar atentos ante la venida de Jesús

Samuel Amaya

El padre Juan José Hernández presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En esta hizo un llamado a los feligreses a estar atentos y despiertos ante la venida del señor, también recordó a Monseñor Romero y lo conocido que él fue.

El religioso afirmó que fue su primera homilía en la Cripta de Catedral junto al Santo Monseñor Oscar Arnulfo Romero; cuando él lo dijo, la comunidad romeriana le aplaudió sin cesar, ya que compartir el espacio donde Romero predicaba es algo muy significativo.

Romero es tan grande, que incluso, se conoce en los lugares más recónditos del mundo, aseguró el sacerdote. Esto en alusión a que en 2009 el padre se encontraba de misionero en Sudán, África, “ahí en un lugar refundido, donde no hay ni carreteras en las selvas, un día un catequista me preguntó que de dónde era, yo le respondí que, de El Salvador, él me dijo que era la tierra de Romero, un obispo mártir, me sorprendió encontrar algo así en lugares más recónditos; ¿eso que significa? que Romero es de la iglesia”. El sacerdote recordó que, en la palabra de Jesús, él dijo que él iba a venir a la tierra, “a partir de esas palabras del señor, la tensión o pensamiento de los primeros cristianos era ¿cuándo va a venir?, esta es una pregunta que recurre en los evangelios. Los primeros cristianos pensaron que era cerca, ya que en los evangelios hay textos que hablan de esa venida inminente, sobre todo en San Marcos y San Mateo, pero en San Lucas y San Juan ya no dice que ya se acerca o que ya va a venir, ellos dicen que -el señor dice que el Reino de Dios no viene con signos visibles, sino que el Reino de Dios ya está en medio de ustedes”.

En ese sentido, el religioso pidió estar atentos y despiertos para la venida del señor, pero mientras tanto, deben seguir con su vida normal, gozándose con el Reino de Dios.

En la procesión de ofrendas de la comunidad de la Cripta plantearon que Monseñor Romero recordaba que la parábola de los talentos llama a estar con esperanza en Cristo y su venida, pero trabajando sin vivir con los pensamientos de este mundo, en ese sentido presentaron una luz simbolizando a Jesús que iluminó a los mártires jesuitas de la UCA y a las 2 mujeres en su vida terrenal para trabajar sus talentos al 100% y hoy junto a Cristo, son parte en el Reino del señor.