Rogelio Ponseele presenta el libro con sus homilías ”Granitos de Mostaza II”

“Granito de Mostaza II” así se titula el libro de Rogelio Ponseele y las comunidades de base de Perquín donde recoge las homilías que transcribió durante la época de pandemia, esto debido a que la feligresía no podía salir a la iglesias a congregarse debido a las restricciones sanitarias.

La idea original de recopilar las homilías del padre Ponseele nació en 2016. Fueron grabadas durante las celebraciones dominicales en la comunidad de La Ladrillera en Meanguera, Norte de Morazán. Con el pasar del tiempo se transcribieron y se sistematizaron

Con la entrada de la pandemia, se inició con la grabación semanal de la homilía dominical. Se formalizó el proceso de sistematizar las homilías del padre Rogelio y, como consecuencia, su publicación en redes sociales para dar palabras de aliento en los momentos más difíciles de la pandemia. De allí surgió la idea del primer tomo de Granito de Mostaza, que era una colección de las homilías de todos los años litúrgicos y anécdotas para marcar la ocasión del 50 aniversario de la llegada del padre a tierras salvadoreñas (2020).

Ese primer tomo se dedicó a los mártires y las que murieron durante la pandemia de Covid-19 y personas que no se deben olvidar como el padre Octavio, hermana Silvia, Monseñor Romero, Alfonso Acevedo, los mártires de la UCA, entre otros.

Con el tomo II, se siembra otro granito para la cosecha de futuras generaciones, esta vez recopilando todas las homilías del año litúrgico B, con las vivencias de toda una vida comprometida en servicio del pueblo de Dios, el padre Rogelio, semana tras semana es guiado por una visión del evangelio que siempre tiene la comunidad el centro y una visión esperanzadora. “Como sacerdotes hemos tenido la obligación de trabajar y de interpretar el evangelio; semana tras semana hemos tenido la obligación de transmitir el mensaje a la gente, a la feligresía eso es lo que hemos hecho y en ese trabajo algo hemos aprendido”, comentó Ponseele en la presentación de su libro.

El sacerdote recordó que él no tenía pensado recopilar sus homilías en un libro, “de repente surgió la oportunidad o la necesidad de hacerlo, porque durante la pandemia no había oportunidad de reunirnos con mucha gente, no había oportunidad de celebrar la misa, no había oportunidad de reuniones presenciales, entonces me sugirieron escribir las homilías para después transmitirlas por Facebook, después me propusieron trabajar para que se pudiera hacer este libro”.

La necesidad de replicar estas homilías se centra en la opinión de los feligreses, según comentó Ponseele, ya que ellos le han manifestado que en las homilías que comparte, encuentran conexiones con su vida; “no es una palabra desconectada, es una palabra que conecta con sus aspiraciones, propósitos, éxitos, fracasos, esperanzas y desesperanzas”. bLos últimos ejemplares del libro se pueden encontrar en la librería del arzobispado de San Salvador.