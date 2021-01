Oswaldo Blanco se va del Alianza por una mejor oferta

@DiarioCoLatino

Tras la polémica salida del delantero colombiano Oswaldo Blanco del equipo de Alianza F.C., la semana pasada, la dirigencia de los paquidermos brindó la tarde del viernes declaraciones en conferencia de prensa, dando su versión sobre este tema.

Uno de los que aseguró que la salida del cafetero fue una sorpresa fue Milton Meléndez, el actual entrenador de los capitalinos, quien manifestó que “contaba con él para los próximos torneos. En la tarde nos habló el representante para hacernos saber que no seguiría en el equipo”, expresó Tigana.

Milton también dijo que había visto con poco interés el trabajo en equipo al jugador sudamericano. “El martes vi desconcertado a Oswaldo Blanco y le dije que contábamos con él para los próximos torneos. En la tarde habló con el representante y nos hizo saber que no continuaría en el equipo”, Manifestó el técnico de los elefantes.

El entrenador expresó que “el miércoles hablé con Oswaldo Blanco para saber qué había pasado y me dijo que ya no tenía cabeza para seguir en Alianza, entonces, tomé la decisión de no convocarlo para la ida con 11 Deportivo”, situación que confirmaba su poco interés por seguir con Alianza F.C. Mientras que en una conversación en privado que sostuvo Oswaldo Blanco con el técnico Milton Meléndez y Edwin Abarca, Gerente del equipo, el jugador aseguró que su preocupación era quedarse sin equipo para la próxima temporada.

“Si no me renuevan (con Alianza), ya los cupos del extranjero van a cerrar, y las posibilidades que yo tengo es en el extranjero, no acá, porque si acá primero Dios llegamos a la final, tenemos hasta el primero o hasta el dos para renovarme y de aquí no me ha llamado nadie”, expresó Blanco.

El jugador afirmó que “Me están llamado, le pregunté al profe Wilson, y ya me tiene otro equipo, pues yo le digo que yo necesito trabajo, yo necesito trabajar”.

El cafetero, según lo expresado en la reunión, busca mejorar por el bienestar de su familia. “Yo sería injusto decirle que mi cabeza está bien puesta, porque no es así, yo estoy pensando en mi familia, como ustedes están pensados en Alianza, y yo lo único que quiero es darle lo mejor a mi familia”, indicó el jugador Oswaldo Blanco.

Edwin Abarca, en la reunión, manifestó que aceptaban la salida del jugador y que el tema sería tratado como una salida del equipo por problemas familiar, situación que queda descartado al hacer público el audio de la reunión, en la que el jugador aseguró que se va por una mejor oferta de trabajo en su país natal.

Los albos ahora quedan nada mas con dos delanteros para lo que resta del torneo, Rodolfo Zelaya y Michel Mercado, para el partido de vuelta de cuarto de final y si avanza a la semifinal y una posible final.