Organizaciones religiosas se unen al clamor del pueblo salvadoreño

Líderes de organizaciones religiosas de diferentes partes del país se reunieron en la plaza Salvador del Mundo para unirse al clamor de la población salvadoreña y pedir por la paz en El Salvador.

Los representantes de organizaciones de los departamentos de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, entre otros, llamaron a la unificación de los líderes salvadoreños en la toma de decisiones para lograr sacar adelante al país.

“Si ellos no logran un consenso en todas las políticas económicas y sociales del país es muy difícil hacer algo. El Gobierno debe enfocar más planes sociales hacia la familia”, señaló José Ardón, director de UNIFÉ y miembro de la Iglesia Profética.

El pastor Ardón considera necesario rescatar los valores fundamentales de la familia ya que “sin ellos no se puede lograr una paz de país”. “Tenemos familias desintegradas. El problema es que los programas no se focalizan en todos y no se integra a la familia, deben participar todos para que podamos salir adelante”, dijo.

Enfatizó que lo principal es unificar, ya que no hay unificación familiar y por eso el país enfrenta el problema de las pandillas, razón por la cual las organizaciones cristianas unen esfuerzos para la evangelización de estos grupos y sus familias.