Organización indígena y campesina se unirá a paro nacional en Ecuador

Quito/Prensa Latina

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), Gary Espinoza, anunció que se sumarán al paro nacional convocado en rechazo al alza del diésel en Ecuador.

“No es posible que este señor (Daniel Noboa) gobierne a espaldas del pueblo”, dijo Espinosa, en declaraciones a la prensa este jueves luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunciara el llamado al paro nacional, inmediato e indefinido.

De acuerdo con Espinoza, la Fenocin “se declara en movilización y asambleas permanentes en todos los territorios para iniciar el proceso de movilización nacional progresiva e indefinida”.

El dirigente recordó que el diésel es un combustible que está presente en toda la cadena productiva e instó al Gobierno a derogar el decreto 126, que estableció el fin de la subvención.

Ante esa medida, llamó a otras organizaciones a que “cierren filas para enfrentar la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Con el retiro del subsidio al diésel, el precio de este combustible en Ecuador subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

La medida acumula un amplio rechazo de diversos sectores, mientras el Gobierno de Noboa afirmó que el ahorro de mil 100 millones de dólares por ese concepto se destinará a proyectos de protección social.

El anuncio de la Conaie y la Fenocin llega en momentos en que el presidente propuso llamar a una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Carta Magna en Ecuador.

Esa iniciativa también fue rechazada porque, según afirman, “no resolverá los problemas del país”.

