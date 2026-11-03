Once buques cisterna se incendiaron en Ormuz en nueve días

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TEHERÁN/Tasnim

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que 11 buques petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz en un período de nueve días desde el 25 de octubre hasta este 2 de noviembre.

En una publicación en su cuenta X el lunes, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) dijo: «En solo 9 días, desde el 25 de octubre (fecha de la visita demostrativa del comandante del CENTCOM, Brad Cooper, al estrecho de Ormuz) hasta hoy (lunes 2), 11 petroleros diferentes se han incendiado en el estrecho de Ormuz, y algunos se han hundido en las profundidades del mar».

La publicación se produjo en medio de una creciente tensión sobre el estatus del estrecho de Ormuz y las afirmaciones de Washington de que el vital paso marítimo permanece abierto.

Anteriormente, el portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general de brigada Hossein Mohebbi, se había burlado de la visita de Cooper, compartiendo una imagen del comandante estadounidense sobrevolando el estrecho junto a un petrolero en llamas y un precio del crudo Brent de 117 dólares por barril.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica ha reafirmado su control sobre la vía marítima y ha advertido a los buques que no utilicen rutas no autorizadas.

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