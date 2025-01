Oficialismo se niega a pedir informe al Ejecutivo sobre ejecución presupuestaria de “Mi Nueva Escuela”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El oficialismo se negó a solicitar un informe al Ministerio de Educación (MINED) sobre cómo se ha usado el dinero inyectado en el programa “Mi Nueva Escuela” y sobre el estado de las escuelas públicas a escala nacional. La parlamentaria quien propuso dicho informe, fue Claudia Ortiz de VAMOS, quien expuso que para el desarrollo del programa denominado “Mi Nueva Escuela” al Ramo de Educación le fueron asignados $174,1 millones para el año 2024, $248.7 millones para el año 2023 y $70 millones para 2022 respectivamente en el Presupuesto General del Estado; sin embargo, “dicho proyecto ha adolecido de una baja ejecución presupuestaria”, por lo que es necesario, “activar los mecanismos de rendición de cuentas y control parlamentario que la Constitución de la República habilita al Órgano Legislativo”.

Claudia Ortiz enfatizó que es evidente “el deterioro de los centros escolares públicos” de El Salvador a pesar de los recursos asignados en los últimos años a mejorar su infraestructura.

“Este deterioro dificulta de manera importante el proceso enseñanza-aprendizaje y constituye una vulneración del derecho a la educación y del principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos a nivel internacional; en el sentido que el Estado está obligado a hacer avanzar dichos derechos en la medida de los recursos disponibles”, planteó la parlamentaria en el proyecto de decreto que el oficialismo negó.

En diferentes medios de comunicación y la misma población se ha denunciado que algunos centros escolares del sector público han sido cerrados “de manera inoportuna e imprevista”, lo que impide que los padres de familia puedan realizar acciones alternas para no interrumpir el año lectivo de los estudiantes afectados directamente. En ese sentido, Claudia Ortiz propuso en el pleno legislativo, solicitar al Órgano Ejecutivo un informe donde detalle el monto de ejecución anual del presupuesto asignado a los Proyectos de Inversión “Mi Nueva Escuela”, el detalle de las escuelas que se había proyectado intervenir en cada año, de las escuelas que fueron efectivamente intervenidas, las que fueron intervenidas parcialmente y las que no fueron intervenidas y los motivos por los cuales no se realizaron los trabajos en las escuelas durante el periodo en mención.

También, el detalle de los centros escolares públicos a escala nacional que carecen de agua potable u otros servicios básicos como electricidad o conexión a internet, el detalle de los centros educativos que están en deterioro físico y genera complicaciones para el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y que por lo tanto requieren de reparaciones o mejoras en su estructura física.

El detalle de cuántas escuelas han sido cerradas en los últimos tres años y que actualmente están siendo cerradas, aclarando el motivo de cada cierre. Y como último punto, que detalle los planes que el Ministerio de Educación realizará para garantizar la continuidad de los estudios debido a los cierres de los centros escolares. Sin embargo, el oficialismo se negó a conocer la propuesta.

