Oficialismo aprueba nueva prórroga al régimen de excepción

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

La Asamblea Legislativa aprobó extender el régimen de excepción por 30 días más; la medida estará vigente hasta el 29 de junio.

Con 57 votos a favor, el oficialismo aprobó extender el régimen de excepción. Con la nueva prórroga se mantienen suspendidos los derechos: derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia.

El Consejo de Ministros considera necesario la continuidad del régimen de excepción, “en atención a la aún existencia de grupos terroristas, que de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.

Según el decreto, se han capturado a más de 92,300 personas; sin embargo, entre ellos a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas; según lo ha informado el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y así documentado la Fundación Cristosal.

Esta prórroga del régimen de excepción es la número 51; la medida ha estado vigente desde el 27 de marzo de 2022.

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